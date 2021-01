Finisce in carcere il truffatore dei gruppi religiosi

Altri articoli in Cronaca

martedì, 26 gennaio 2021, 14:10

Arte: l'altalena della pace di Carrara che si ispira altalena muro tra Usa e Messico piace ai vincitori Design of the Year 2020, gli architetti rispondono all'invito di Emma Castè

martedì, 26 gennaio 2021, 14:02

Grande entusiasmo e partecipazione lunedì sera per gli associati della Sezione Aia "Lazzarotti" di Carrara, durante la riunione plenaria organizzata in videoconferenza che ha visto come relatore il professor Carlo Castagna, metodologo di allenamento Aia, preparatore atletico degli arbitri di Serie A e B e consulente FIFA

martedì, 26 gennaio 2021, 13:53

Nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Carrara hanno proceduto alla notifica di cinque avvii di procedimento finalizzati all’irrogazione del cd. “Daspo Willy” ad altrettanti giovani resisi responsabili di episodi violenti nella zona movida a Marina di Carrara

lunedì, 25 gennaio 2021, 20:48

All'amico scomparso vada il saluto di tutti i soci di Italia Nostra che l’hanno conosciuto e apprezzato, alla moglie e ai famigliari l’orgoglio di una importante testimonianza di vita. I funerali martedì 26 gennaio alle 14,40 nella chiesa di San Sebastiano a Massa

lunedì, 25 gennaio 2021, 09:15

È stata identificata la donna che nella mattinata di venerdì era stata ritrovata cadavere sulla spiaggia di Marina di Carrara: si tratta di Elisa Bongiorni, impiegata delle poste di Sarzana. Il ricordo di un'amica. Ultim'ora: ritrovato in un canale di Sarzana lo scooter della vittima

domenica, 24 gennaio 2021, 16:24

All’ospedale Apuane 46 ricoverati, di cui nove in terapia intensiva. Nell’azienda USL Toscana nord ovest i nuovi positivi di oggi, 24 gennaio, sono 177.