Francesco Mangiacapra: "Le dimissioni di Santucci, pochi mesi prima della sentenza, non mi stupiscono"

venerdì, 15 gennaio 2021, 17:30

di donatella beneventi

La Gazzetta di Massa Carrara, nel 2018 a lungo si era occupata della vicenda di don Euro: Vinicia Tesconi, giornalista della testata, aveva seguito personalmente il caso, portato alla luce grazie alla denuncia di Francesco Mangiacapra, gigolò napoletano che aveva conosciuto il prete, il quale, sotto falsa identità, era solito frequentare il mondo della prostituzione maschile servendosi delle elemosine dei parrocchiani. Il processo è un passo della sua conclusione e la sentenza è attesa fra pochissimi mesi.



Mangiacapra, contattato, ha rilasciato la sua dichiarazione, saputo delle dimissioni del vescovo Santucci , coinvolto nella vicenda per aver aiutato economicamente l'ex parroco anche quando era stato deposto dal suo incarico.



"Non mi meraviglia - dice Mangiacapra - che queste dimissioni arrivino pochi mesi prima della prevista data d'uscita della sentenza e mi auguro che nonsiano per motivi di salute.

Mi dolgo, piuttosto, che arrivino tardive rispetto alla vicenda di don Euro".



"Se non possiamo giudicare - prosegue - il ruolo di Santucci da un punto di vista giuridico perché, dopo essere stato rinviato a giudizio insieme a Don euro, uscito dal processo penale per un cavillo legale, possiamo certamente giudicarlo da un punto di vista morale. Il suo mandato sarebbe stato quello di conciliare l'esigenza della sua comunità di fedeli di conoscere la verità con la natura del suo ruolo di Vescovo che è etimologicamente intrisa di un mandato imprescindibile: epískopein in greco esprime il significato di osservare dall'alto, avendo una visione di insieme che consente di riconoscere la verità e distinguerla dalla menzogna. E il Vescovo oltre che a difendere la verità, sarebbe stato tenuto per fedeltà al Vangelo, non solo a palesarla ma anche ad accettarne le conseguenze negative, senza tentativi mistificatori".



"Non so - prosegue - quanto queste dimissioni siano spontanee o quanto piuttosto siano state sollecitate dal Vaticano per sottrarre la Chiesa tutta alla responsabilità morale della imminente sentenza penale. Se don euro non è più parroco e Santucci non è più Vescovo, la posizione della Chiesa è inattaccabile ma, se questo può aiutare i fedeli a riconciliarsi con la fede persa a causa di questa vicenda, allora ben venga anche questa decisione che però mi sembra più politica che religiosa. Con l'uscita di questo vescovo però la Curia di Pontremoli - Massa Carrara non si sottragga a restituire la verità al popolo di Dio. Una verità che appartiene al popolo di Dio e non può essere trattata come un affare di palazzo. La sentenza del processo di Don euro restituirà alla giustizia umana l'accertamento del nome del colpevole, ciò che manca, ancora una volta, è la chiarezza con cui bisognerebbe scusarsi e affermare che l'unica responsabilità va addossata a chi si è reso autore di comportamenti non consentanei agli obblighi assunti dalla propria missione. L'unico colpevole è chi ha tradito le promesse fatte a Cristo nel giorno della sua ordinazione, e forse oltre a lui proprio quel rettore prima e Vescovo poi che è rimasto distratto di fronte all'"esuberanza" del suo presbitero".



"Mi auguro - conclude - che il prossimo Vescovo sia in grado di fare quanto Santucci non ha fatto: dimostrare alla sua comunità di continuare a rappresentare degnamente non solo l'autorevolezza della propria mitria ma soprattutto i valori morali che essa rappresenta. Sbagliare è umano e ci si può sempre pentire ma il dubbio che logora come un cancro la fede di molti credenti è uno solo: chi persevera tentando di affossare, crede davvero in Dio?"