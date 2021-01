Cronaca



Giani: "Toscana per la terza settimana di fila in zona gialla"

venerdì, 22 gennaio 2021, 22:37

La Toscana resta zona gialla per la terza settimana consecutiva: l'annuncio è stato dato dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, sul suo profilo social, manifestando evidente soddisfazione per il risultato della regione, in termini di percentuale di contagi in rapporto alla popolazione.



"Ho appena parlato con il ministro Speranza - si legge nel comunicato social -: la Toscana per la terza settimana di fila sarà zona gialla. Siamo una grande comunità, consapevole e attenta al rispetto delle regole come abbiamo ampiamente dimostrato in queste settimane. Adesso continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci per diminuire sempre più i contagi. La #ToscanasiCura dipende da ciascuno di noi, forza!"



I dati della cabina di regia nazionale arrivano al massimo fino a domenica scorsa, i numeri positivi dei primi quattro giorni di questa settimana fanno sperare per la conferma del colore giallo anche nella prima settimana di febbraio.



La Toscana si conferma così l'unica regione con la più bassa incidenza di contagi in rapporto alla popolazione, lmeno di 100 casi a settimana ogni 100 mila abitanti.



Donatella Beneventi