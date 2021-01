Cronaca



Grande successo per Daniele Ricci in arte "Super-D"

domenica, 10 gennaio 2021, 16:51

Il suo nome è Daniele Ricci in arte "SUPER-D disabile in sedia a rotelle" un super eroe Massese molto attivo nel sociale e nel volontariato.

Molte sono le iniziative create e portate a termine da Daniele Ricci e dal professor Nicola ricci i quali, con dedizione, hanno creato non solo un libro fumetto intitolato "SUPER-D l'arte di essere disabile", ma, ad oggi, una raccolta fondi ha permesso a SUPER-D l'acquisto di 1200 kg di alimenti già consegnati in dono alla Mensa Caritas Cervara (Massa) in amicizia con don Cipollini.

Daniele Ricci spiega: "Questi milleduecento chili di alimenti acquistati da me e dal professor Nicola Ricci serviranno ad aiutare le molte famiglie in difficoltà presenti nella città di Massa, un numero sempre più in aumento dovuto alla crisi creata dal Covid-19".

"Partirà da febbraio 2021 - aggiunge il professor Nicola Ricci - una nuova iniziativa dal titolo "Pizza Amica" creata da un'idea di SUPER-D. In pratica in più di 50 negozi, bar e pizzerie presenti nel comune di Massa i cittadini troveranno una scatolina con l'immagine di SUPER-D e donando una moneta si parteciperà all'acquisto di una pizza (generi alimentari) aiutando in questo modo la Mensa Caritas gestita da don Cipollini."