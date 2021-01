I paesi a monte di Carrara si risvegliano sotto la neve

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:40

All’ospedale Apuane 55 ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 gennaio, sono 143

martedì, 5 gennaio 2021, 21:35

Oggi pomeriggio, accompagnati dal personale della V. A. B. - di Massa, l'associazione Verso Fondo Pre.Si.Di. - APS, associazione di promozione sociale con sede a Carrara, composta da numerosissimi lavoratori con le "stellette" e con il sostegno dei loro partner sindacali, hanno fatto omaggio ai piccoli pazienti ospiti dell'Ospedale del...

martedì, 5 gennaio 2021, 15:06

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 gennaio, sono 109. Due decessi in provincia: un uomo di 84 anni e uno di 70

martedì, 5 gennaio 2021, 14:56

La polizia ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria quattro cittadini italiani, fra i trenta e i quarantacinque anni, già pregiudicati per varie tipologie di reato, provenienti da un'altra regione, autori di un rocambolesco furto di denaro allo stabilimento balneare della Misericordia a Marina di Massa

martedì, 5 gennaio 2021, 14:50

Se ne andavano in giro nonostante il coprifuoco su un’auto rubata e sprovvista di assicurazione, ma sono stati intercettati dai carabinieri che stavano pattugliando il territorio per verificare il rispetto delle misure anti Covid

martedì, 5 gennaio 2021, 13:35

Ventidue corse in più nel territorio comunale di Carrara sulle linee più utilizzate dagli studenti in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza