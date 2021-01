Identificata la donna ritrovata sulla spiaggia di Marina di Carrara

Altri articoli in Cronaca

domenica, 24 gennaio 2021, 16:24

All’ospedale Apuane 46 ricoverati, di cui nove in terapia intensiva. Nell’azienda USL Toscana nord ovest i nuovi positivi di oggi, 24 gennaio, sono 177.

domenica, 24 gennaio 2021, 15:45

Dopo lo smantellamento delle circoscrizioni e il tentativo, riuscito in parte ma comunque eliminato, dei consigli dei cittadini, non esistono praticamente più organismi territoriali intermediari fra la popolazione e il comune di Carrara: la Proloco di Avenza è l’unica realtà che nel nome dell’identità storica del quartiere, cura i rapporti...

domenica, 24 gennaio 2021, 14:37

A seguito di numerose segnalazioni e richieste, mercoledì mattina il servizio Igiene Urbana di Nausicaa ha organizzato un intervento di raccolta dei rifiuti a Campocecina, dove, a seguito dell'invasione di gente occorsa nel periodo natalizio, i cassonetti sono stati riempiti oltremisura

sabato, 23 gennaio 2021, 19:45

All’ospedale Apuane 43 ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 gennaio, sono 181

sabato, 23 gennaio 2021, 19:30

Tutte le squadre operative sul territorio per il monitoraggio della rete dei canali e dei fiumi. Mare in burrasca e livelli in aumento richiedono l’attivazione delle stazioni fisse delle idrovore per aiutare l’acqua piovuta a defluire e alleggerire le zone a monte della costa evitando allagamenti

sabato, 23 gennaio 2021, 13:29

Alcuni passanti sulla spiaggia di Marina di Carrara hanno segnalato, nella prima mattinata, la presenza di un cadavere: immediatamente sono partite le segnalazioni alla capitaneria di porto, alla polizia municipale e alla polizia di stato che sta seguendo le indagini del caso