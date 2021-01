Cronaca



Il sindaco a Marchi: "Protesta pericolosa. Non vogliamo privatizzare, pronti al confronto"

venerdì, 22 gennaio 2021, 19:27

«Come stai? Stai prendendo le medicine? Hai scelto una forma di protesta troppo pericolosa. Da parte nostra non c’è alcuna volontà di privatizzare, anzi vogliamo rendere più funzionale la struttura»: lo ha detto il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale a Giovanni Marchi, il dipendente dell’azienda speciale Regina Elena che ha attuato nei giorni scorsi uno “sciopero del farmaco” per protestare contro la formulazione dei nuovi bandi per l’assunzione di personale.



Il lavoratore, che si è presentato accompagnato da alcuni rappresentanti sindacali ha assicurato al primo cittadino di aver ripreso le cure e di essere in buone condizioni di salute. Marchi ha poi esposto le sue preoccupazioni circa la linea intrapresa dal management dell’azienda per le nuove assunzioni e i suoi timori per il futuro: «Non vogliamo privatizzare, tutt’altro. Vogliamo rendere più funzionale la struttura. Certo in questo momento tutto è più difficile a causa del Covid e a causa di una generalizzata mancanza di operatori sanitari. Anche assumere è complicato e poi ci sono dei paletti da rispettare. In questo quadro siamo disposti a confrontarci e a dialogare con tutte le sigle sindacali» ha replicato il sindaco.



Alla vigilia dell’appuntamento già il presidente Giuseppe Simone Profili aveva inviato a Marchi una lettera aperta, recapitata anche ai sindacati, per rassicurare il lavoratore e spiegare la linea del management e dell’amministrazione. Nella missiva, il presidente, sollecitava il lavoratore a “desistere dalla protesta: in primis a tutela della tua salute, già così segnata” e rivendicava il “percorso virtuoso che ci ha portato prima a far scorrere la graduatoria degli Infermieri, arrivando all'assunzione di 2 unità a tempo indeterminato” e a “riorganizzare tutte le tipologie contrattuali, puntando su tipologie di rapporti più stabili predisponendo due concorsi per Infermieri e per Oss”.



Un percorso, sottolineava il presidente, condiviso e apprezzato dallo stesso Marchi. Nella sua lettera Profili chiariva anche la vicenda legata alla sospensione dell’infermiere di notte “a causa di una serie di assenze impreviste per i più svariati motivi: nel giro di pochi giorni lo abbiamo sostituito in struttura con un medico, novità assoluta per la nostra RSA e coerente con il contratto Uneba adottato”. Quanto poi al merito dei nuovi contratti, il presidente assicurava che le differenze con a quelli siglati in passato “saranno totalmente riequilibrate con accordi individuali con i singoli dipendenti e sotto l'egida di un accordo sindacale sottoscritto da tutti le principali sigle”. Nel corso dell’incontro il sindaco ha ribadito le parole del presidente Profili, accogliendo la richiesta di Marchi di convocare a stretto giro un tavolo di confronto di natura più tecnica con i rappresentanti sindacali e la dirigenza della Regina Elena.