Cronaca



Incendio in abitazione a Carrara, intossicato un uomo

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:34

Un uomo di 64 anni, Davide Rossetti, è rimasto lievemente intossicato a seguito dell'incendio divampato all'interno della sua abitazione a Carrara in via Petrarca 33

Intorno a mezzogiorno una squadra di vigili del fuoco è intervenuta con un mezzo antincendio in centro città per le fiamme che si erano diffuse in un'abitazione, probabilmente a causa di un guasto elettrico. Rossetti, a causa dell'inalazione di monossido di carbonio, è stato immediatamente trasferito al NOA in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.

Francesca Vatteroni