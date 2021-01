Cronaca



Intervista al professor Stefano Vicari: “Allarmanti i dati sui danni delle restrizioni sul sistema nervoso dei ragazzi"

martedì, 19 gennaio 2021, 12:57

di donatella beneventi

Era il marzo 2020, quando la vita di tutti noi è stata all’improvviso ribaltata , da un nemico invisibile ed inesorabile: la libertà di muoversi e di vivere il quotidiano, lavorare e studiare ha ceduto il posto a lunghe permanenze nelle proprie case, in solitudine, alle prese con norme restrittive pesanti, le mascherine i disinfettanti, la spesa organizzata per non creare code.

Quello che era stare insieme, è diventato assembramento, quello che era socialità, si è tinto di sospetto verso l’altro, la caccia all’untore e un paese diviso in zone, dai colori vivaci di per sé, ma mai come in questa situazione, a sfumature fosche e mentre la popolazione anziana, era quella più attaccabile dal virus, con bollettini medici drammatici di giorno in giorno, i giovani vedevano la loro routine quotidiana stravolta, a partire da quello che è il luogo più caratterizzante della loro identità, la scuola.

L’acronimo DAD ( didattica a distanza) è diventato familiare, sostituendo le parole: il compagno di banco, il batti cinque fra amici, lo sguardo dell’insegnante, la ricreazione, il ritrovarsi all’ingresso prima delle lezioni e poi, nessuna gita scolastica, nessun lavoro di gruppo, ma un pc, per una media di 5 ore al giorno, le verifiche virtuali, il tutto minato spesso da una connessione scadente e, inoltre, palestre e centri di aggregazione chiusi, per cui poche possibilità di fare attività sportiva.

La salute al primo posto, il sacrificio per contenere i contagi, sacrosanto, ci mancherebbe, ma da qualche parte, associazioni di genitori, psicologi e sociologhi, cercavano già di far presente i danni sul sistema nervoso di una generazione ormai denominata la “generazione Covid”, esattamente come era bollata quella uscita dalla guerra, cui erano stati rubati gli anni migliori per un evento più grande di loro.

A quasi un anno di distanza dal primo, drammatico lockdown, il grido di allarme si fa sempre più insistente e una delle voci più autorevoli è Stefano Vicari, professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma dal 2007; spesso è stato ospite a Carrara, città che conosce sin dalla giovinezza, per intervenire a convegni su temi legati al disagio giovanile, in particolare i DCA, disturbi del comportamento alimentare, organizzati dall’Associazione Acca Carrara di Rosanna Viaggi, che da oltre vent’anni sul territorio si occupa di sensibilizzare sul tema della salute mentale.

Il professore, ospite negli ultimi tempi in programmi televisivi, ha accettato di essere intervistato dalla Gazzetta di Massa Carrara, cercando di fare luce sui temi sopracitati e di dare anche qualche suggerimento per affrontare la situazione, al fine di limitare il disagio.

Quanto la pandemia e le misure di contenimento stanno influendo sui giovani?

“Il nostro osservatorio principale – spiega Vicari- è il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico e durante il covid, abbiamo registrato un aumento dei tentativi di suicidio e di autolesionismo: a volte si tratta di persone, fra i 12 e i 18 anni non compiuti, che hanno già una storia clinica e che quindi non sono nuovi a crisi anche acute, ma altre volte sono pazienti che non hanno evidenza di disturbi pregressi e sono quindi alla prima visita; assistiamo a un ricovero al giorno per attività autolesionistiche e il novanta per cento dei casi sono tentativi di togliersi la vita.

L’isolamento e la mancanza di relazione con i coetanei e con altre figure fondamentali come gli insegnanti e gli allenatori, sta sortendo il drammatico effetto di un aumento dell’irritabilità, ansia, disturbi del sonno: bisogna fare prevenzione anche in questo senso e qui è determinante l’intervento delle istituzioni e un atteggiamento culturale diverso nei confronti del benessere mentale”.

Come giudica le misure adottate dal governo nei confronti della scuola, con la serrata praticamente totale e prolungata?

“Già dai primi tempi di chiusura, noi medici richiamavamo l’attenzione sull’importanza della scuola e tenuto conto che ad oggi, i contagi che si sviluppano a scuola sono inferiori rispetto a quelli contratti in altri luoghi, forse chiudere del tutto non è stata la scelta migliore: per fortuna le scuole elementari sono state riaperte, questo significa che l’attenzione del governo sul tema è presente, come assolutamente positivo il rientro graduale delle superiori nelle modalità previste dal DPCR.

Ribadisco, io sono solo un medico, ma per contenere la diffusione del covid, si doveva da subito tentare la carta della revisione dei mezzi di trasporto, per esempio, con l’aggiunta di navette per raggiungere le scuole, utilizzando i mezzi militari o i bus turistici inattivi.

La didattica a distanza, non può essere perpetuata a tempo indeterminato: i ragazzi hanno bisogno di vivere la scuola anche e soprattutto come spazio sociale, anche perché il tratto dominante dell’adolescente, è quello di entrare in contrasto con l’adulto e fare sperimentazione di vita fuori dal contesto familiare, quindi la scuola è centrale per la crescita.

Comunque, il punto fondamentale è curarsi della salute mentale esattamente come ci si cura della salute fisica, che poi sono anche interconnesse, e qui si ritorna sul tema della mancanza di cultura in merito: c’è molto silenzio sull’importanza della salute psicologica e neurologica, si tende a non volerla accettare e a non volerne parlare, ma le malattie mentali ci sono, esistono e la tempistica nella prevenzione è fondamentale per contenere i danni. Se posso permettermi, una misura da adottare sicuramente nel dopo pandemia, è investire nella scuola anche in questo senso, con sportelli di assistenza psicologica per aiutare i giovani a confrontarsi con le proprie fragilità e correre ai ripari prima che sia troppo tardi”

La famiglia assolve anche in questa situazione un ruolo determinante: si sentirebbe di dare qualche suggerimento per migliorare la relazione fra genitori e figli in un ambito di convivenza forzata e prolungata?

“E’ necessario garantire ritmi quotidiani ben scanditi: sveglia alle 7.30, esattamente come se si andasse a scuola ,cura della persona, evitando se possibile la trasandatezza; nel tempo libero, possibilmente, spegnere cellulare, pc, tablet, video giochi e collaborare in casa con piccoli incarichi domestici, leggere e trovare lo spazio per raccontarsi, esprimersi. Il dialogo è importante sempre, ma mai come in questo tempo: spesso mi sono capitati genitori che non si sono mai accorti del disagio del figlio e arriva al pronto soccorso in crisi acuta, anche qui il fattore accettazione della malattia mentale da parte della famiglia, è uno scoglio durissimo da affrontare, si tende a non voler vedere”

C’è chi dice che da questa esperienza, i giovani ne usciranno con una consapevolezza maggiore, altri che questa generazione sarà simile a quella della seconda guerra mondiale, lei cosa ne pensa?

“ Penso che chi dice che alla fine ,sarà un’esperienza positiva, non dice la verità: la realtà è che chi di partenza ha degli strumenti suoi per superare un periodo difficile, ce la farà in un modo o nell’altro; chi ha una famiglia stabile, economicamente tranquilla, affetti su cui contare, spazi abitativi adeguati, si ricorderà di questo periodo come di una fase della propria vita, ma poi si rialzerà. Sono i fragili che avranno da faticare: se vivi in un quartiere tribolato, hai i genitori che non lavorano, stai in una casa dove non c’è spazio, il clima è litigioso e magari su tutto questo grava una disabilità , mi pare assai più complicato: i portatori di handicap, hanno vissuto il lockdown in maniera drammatica perché, fra l’altro, non avevano accesso alla terapia. In poche parole, chi è povero, si è ritrovato ancora più povero e chi era solo già prima, lo è diventato ancora di più e ci vorrà molto ,molto tempo per ricostruire la parte relazionale.

Una cosa va ricordata e che le istituzioni e la società civile se ne facciano carico : non c’è salute fisica, senza salute mentale, è indispensabile porvi la massima attenzione, oggi più che mai”.