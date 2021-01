Cronaca



La morte di Solange, sensitivo: il ricordo di alcuni amici

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:09

di donatella beneventi

Piero Bucinelli, in arte Solange, 69 anni, mago e sensitivo, è avvenuta nella sua casa vicino a Livorno, totalmente in solitudine, per cause naturali.



La scoperta del cadavere è avvenuta dietro segnalazione di alcuni amici che, non avendo sue notizie e avendolo cercato per telefono numerose volte senza risposta, hanno chiesto intervento dei vigili del fuoco e quindi la macabra scoperta.



Solange, era molto conosciuto in tutta Italia e specialmente negli anni 90, aveva partecipato a numerosi programmi TV come "Domenica in" e a reality come "La Fattoria".



Frequentatore della Versilia, alla notizia della sua morte, sono comparsi i post in suo ricordo, da Daniela Santaché, che lo ha ricordato come una persona gentile e disponibile a Patrizia Groppelli fu Asburgo, opinionista, che sottolinea la tristezza per le circostanze del decesso, Fabrizio Nizza, fotografo della Capannina, dove Solange era intervenuto diverse volte per arrivare ad Alessandra Caffaz, imprenditrice carrarina, che lo aveva invitato numerose volte a Carrara, anche nel corso della sua campagna elettorale alle ultime elezioni comunali.



