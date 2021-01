Cronaca



L'altalena della pace di Carrara

martedì, 26 gennaio 2021, 14:10

Arte: l'altalena della pace di Carrara che si ispira altalena muro tra Usa e Messico piace ai vincitori Design of the Year 2020, gli architetti rispondono all'invito di Emma Castè

"Il tuo progetto è un gesto molto gentile ed un bel cenno verso le altalene del muro di divisione. Spero di poterla vedere di persona un giorno": così l'achistar Virginia San Fratello, che insieme a Ronald Raen, hanno realizzato le altalene al confine tra Usa e Messico con cui hanno vinto il Design of The Year 2020 hanno commentato l'invito a vedere il video dell'installazione presentata nell'ultima edizione di White Carrara Downtown realizzato dai maestri artigiani Emiliano Tognocchi and Stefano Bernardi.

L'altalena della pace si ispira liberamente all'installazione dei due architetti "Teeter totter wall" (muro altalena) diventata il simbolo dell'equilibrio tra due popoli come quello messicano ed americano divisi da un muro. A stimolare i due artisti, con una mail, era stata negli scorsi giorni Emma Castè, che aveva curato la parte artistica della manifestazione estiva, e che si era congratulava con i due architetti per il prestigioso riconoscimento. "Vi mando il video dell'altalena che abbiamo realizzato in vostro onore – ha scritto la Castè – da due artigiani di Carrara per il progetto di White Carrara Downtown". La risposta arrivata a distanza di alcuni giorni non era affatto scontata.

"Cerco nel mondo esempi di arte che usano il mio stesso linguaggio: usare l'arte per parlare della società e metterla al servizio della gente. Porto sul nostro territorio, realtà nascoste alla maggior parte delle persone e allo stesso modo racconto il nostro territorio ad artisti che non lo conosco rispettando l'idea è il progettista. Sono molto contenta delle risposte che ricevo dall'esterno. E molto onorata dell'attenzione di questi due straordinari architetti che con una semplice altalena stanno facendo riflettere il mondo su temi sociali molto forti ed attuali".