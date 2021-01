Cronaca



Massa: terminati i lavori al liceo Pascoli

martedì, 19 gennaio 2021, 12:48

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza dei soffitti del liceo Pascoli di Massa: tutte le aule, corridoi e bagni adesso hanno un controsoffitto antisfondellamento che impedisce eventuali distacchi di materiale. Sono anche stati completamente rifatti i punti luce con impianto a led per migliorare l’illuminazione e consentire un risparmio energetico. L’intervento è stato fatto in due lotti, il primo da 122 mila euro, il secondo da 195 mila euro per un totale di 317 mila euro.

È passato circa un anno da quando nel gennaio 2020 una porzione di materiale a seguito di sfondellamento del materiale laterizio si era distaccata in una classe: a chiusura del cantiere il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, ha voluto fare un sopralluogo per prendere visione dell’intervento complessivo, accompagnato dal consigliere provinciale, Stefano Alberti, dalla preside del liceo, Alessandra Paoli, dalla responsabile dei fabbricati della Provincia, Marina Tongiani e dai tecnici delle due ditte che hanno eseguito i lavori nei due lotti, Magni edilizia e San Colombano.

“Sono particolarmente soddisfatto perché con la fine dei lavori restituiamo alla scuola tutte le classi in sicurezza – ha dichiarato il presidente Lorenzetti durante il sopralluogo. Non è stato facile se pensiamo che un anno fa non avevamo neanche le risorse in bilancio. Dopo l’evento ci siamo comunque subito mossi con un monitoraggio di primo e secondo livello su tutti i soffitti Contemporaneamente abbiamo attivato interventi urgenti e provvisionali per la riapertura immediata di alcune classi. Durante questi lavori ci siamo poi trovati di fronte alla necessità di prendere la decisione drastica di intervenire su tutti i soffitti dei piani del liceo, ricercando quindi le risorse finanziarie per poterlo fare, suddividendo le opere in due lotti.

Abbiamo portato avanti questo percorso – ha aggiunto il presidente – in piena trasparenza, confrontandoci con tutte le componenti interessate, dalla dirigenza ai docenti dalle studentesse e studenti ai genitori.

Oggi possiamo dire di aver raggiunto un primo risultato importante perché l’impegno della Provincia su questo istituto non finisce qui”.

Sono già affidati infatti i lavori per un intervento di messa in sicurezza rispetto ai cornicioni dell’ingresso principale.

“Abbiamo poi già affidato – ha precisato Lorenzetti - con 40 mila euro, la progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria, l’adeguamento sismico antincendio e impiantistica.

Abbiamo poi destinato al Pascoli – ha concluso il presidente – una parte consistente del finanziamento di oltre 3 milioni che il Ministero ci ha assegnato per interventi di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici. Nell’elenco di interventi che abbiamo presentato al ministero a ottobre 2020, per la definitiva autorizzazione con decreto, ci sono 650 mila euro che ci permetteranno di fare lavori di manutenzione straordinaria”.