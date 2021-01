Cronaca



Minorenne acquista hashish come regalo per l’Epifania: segnalato

giovedì, 7 gennaio 2021, 15:29

La polizia del commissariato di Carrara, negli ultimi giorni, ha effettuato intensi servizi di controllo del territorio mirati al contrasto al traffico di sostanza stupefacente.



I controlli, negli ultimi giorni in “zona rossa”, hanno interessato tutto il territorio comunale, con particolare riguardo a Marina di Carrara, ad Avenza e al centro cittadino, ove ultimamente sono state registrate criticità.



In particolare, il 5 gennaio un minorenne di 15 anni, residente a Carrara, è stato notato dagli agenti del commissariato tenere un comportamento sospetto e per tale ragione, previo contestuale avviso ai genitori, sottoposto ad un controllo di polizia, all’esito del quale è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di hashish, acquistati con la mancetta ricevuta in regalo per l’Epifania, come verificato dai successivi accertamenti svolti dai poliziotti. Il minore è stato pertanto affidato agli esercenti la potestà genitoriale e segnalato in prefettura per la detenzione della sostanza stupefacente.