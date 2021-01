Cronaca



Misurazione della vitamina D: nuovo servizio nelle farmacie Nausicaa

sabato, 30 gennaio 2021, 13:14

È la vitamina che ci dice se le nostre ossa e i nostri denti sono sani, che ci fa capire se un bambino sta crescendo bene e se un anziano è a rischio frattura. Ci dà segnali importanti sul corretto funzionamento del nostro sistema immunitario ed è importantissima per le donne, sia durante la gravidanza e l'allattamento sia nella delicata fase della menopausa. È la vitamina D, fondamentale per valutare il corretto apporto del calcio all'organismo. Da oggi per monitorarla basta recarsi presso la farmacia Nausicaa "Del Cavatore" a Carrara, e sottoporsi a un semplice prelievo capillare: in 15-20 minuti si potrà sapere se i livelli di vitamina D di cui disponiamo sono corretti e nella norma.

«Con questa iniziativa offriamo un nuovo importante servizio ai cittadini che si recano nelle nostre farmacie. Nausicaa, con i suoi farmacisti, vuole essere un punto di riferimento a cui tutti possono rivolgersi non solo per l'acquisto di medicinali ma anche per monitorare la salute. I progetti di "Occhio alla Vista" e "Occhio al Neo" sono due punte di diamante, ma la nostra attenzione al cittadino è sempre la stessa anche nell'attività quotidiana e ordinaria» ha spiegato il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino.

Nausicaa si è dotata infatti di un apposito macchinario per la misurazione della vitamina D attraverso un semplice prelievo capillare. Il servizio è stato attivato in questi giorni presso la Farmacia "Del Cavatore" a Carrara: per usufruirne non serve prenotazione, è sufficiente presentarsi e chiedere di sottoporsi al prelievo. Nelle prossime settimane poi lo stesso servizio sarà attivato a rotazione anche nelle altre Farmacie Nausicaa. Per aggiornamenti e informazioni potete seguire il sito www.nausicaacarrara.it e i canali social della multiservizi.