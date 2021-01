Cronaca



Nascondeva droga nello zaino, denunciato 19enne

domenica, 10 gennaio 2021, 18:40

Come avvenuto per Carrara, il questore di Massa Carrara ha disposto, per la giornata di ieri appositi servizi di prevenzione finalizzati alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, che hanno interessato anche il centro di Massa.

Il servizio si è svolto con la partecipazione di equipaggi della polizia, dei carabinieri e della polizia municipale di Massa che hanno presidiato le piazze cittadine e i luoghi di maggior afflusso, verificando non si creassero assembramenti o fossero posti in essere comportamenti vietati dalla normativa anti covid-19.

Nell’ambito del servizio una Volante ha sottoposto a controllo un diciannovenne massese in sella al suo scooter.

Il giovane nascondeva nel proprio zaino 34,60 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, un bilancino di precisione di quelli abitualmente usati dagli spacciatori per pesare le dosi di droga, nonché bustine in plastica per il loro confezionamento. Oltre al materiale necessario alla preparazione delle dosi, è stato trovato in possesso di banconote di vari tagli.

E' stato, così, denunciato per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.