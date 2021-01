Cronaca



Incidente in autostrada, ferita una donna

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:26

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada A12 Genova-Livorno in direzione Nord località Partaccia. Una donna è rimasta ferita mentre era al volante della propria auto. Intervenuti una pattuglia della Polstrada di Massa e Carrara per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi. Sul posto anche l'automedica. Allertato l'elicottero Pegaso che, però, è stato successivamente annullato perché, fortunatamente, le condizioni della donna non erano gravi. Quest'ultima, infatti, ha subìto un forte trauma alla testa e un forte ematoma al volto compreso un complessivo stato confusionale. Traffico rallentato con intervento dei mezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

Fra. Vat.