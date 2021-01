Nuovo avviso per i contributi destinati alla manutenzione dei sentieri sulle Apuane

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 15 gennaio 2021, 12:51

La notizia è comunicata dall'ufficio liturgico di Massa e Pontremoli, in un breve messaggio dove si rende noto che il Santo Padre ha accettato le dimissioni di Giovanni Santucci, vescovo dal 1999, nominato da papa Giovanni Paolo II, per motivi di salute

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:34

Raggiri ai danni di persone anziane, contattate telefonicamente per un appuntamento di somministrazione di vaccino anti Covid presso la propria abitazione. E’ quanto emerge in seguito ad alcune segnalazioni

giovedì, 14 gennaio 2021, 18:45

Operazione dei carabinieri: cittadini pakistani obbligati a lavorare in due ristoranti per 13 ore al giorno per 7 giorni a settimana durante tutto l’anno e percependo una remunerazione netta di 1,92 all’ora contro i 6 euro previsti

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:42

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 gennaio, sono 161. All’ospedale Apuane 51 ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:40

Tamponi antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori individuati dall’Agenzia regionale di sanità (Ars). Lo prevede la campagna di monitoraggio delle infezioni da Covid-19 denominata “Scuole sicure” che prende avvio da venerdì 15 gennaio 2021 in 61 scuole

mercoledì, 13 gennaio 2021, 19:30

Primo Morelli morì schiacciato contro un blocco di marmo da una zampa della gru a causa di un incidente colposo di cui, ha sentenziato la corte di appello di Genova, è responsabile civilmente la V. Fontanili Srl