Nuovo dpcm dal 7 al 15 gennaio: zona arancione nei week-end, scuole riaperte l'11

martedì, 5 gennaio 2021, 10:42

di donatella beneventi

Dopo i due giorni in zona rossa del 5 e 6 gennaio, un nuovo dpcm è stato approvato nella giornata odierna e che coprirà il periodo fino al 15 gennaio, periodo dopo il quale verranno emanate altre direttive per il contenimento della pandemia: tutta Italia entrerà quindi in zona gialla il 7 e l'8 gennaio, con libertà di movimento all'interno della Regione e la riapertura dei bar e dei ristoranti, che dovranno richiudere e tornare alla modalità asporto e delivery dopo 48 ore.Nel fine settimana del 9 si ritorna in zona arancione con locali chiusi e negozi aperti, libertà di movimento all'interno del proprio comune entro gli orari del coprifuoco fra le 5 e le 22: nel caso si spostamenti all'interno della regione , occorre un'autocertificazione.

Da lunedì 11 riparte la zona gialla, salvo cambiamenti in itinere dovuti al monitoraggio dell'ISS, che potrebbe far cambiare colore ad alcune regioni, mentre il 7 gennaio riaprono scuole elementari e medie in presenza e lunedì 11 gennaio è anche il rientro a scuola degli studenti delle superiori: questa decisione è stata presa dopo una lunga discussione , e la ripresa delle lezioni in presenza sarà al 50%, sempre stante alla situazione epidemiologica.

Dal sito della regione Toscana è pubblicata l'ordinanza regionale, che per la scuola prevede anche un aumento del numero di mezzi per il trasporto pubblico, e i progetti Ti accompagno " e" Scuole sicure": uniche regioni che gestiranno diversamente le scuole sono Veneto, Friuli e Marche con DAD fino al 31 gennaio, mentre in Campania le scuole saranno chiuse fino al 25 gennaio.