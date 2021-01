Petizione antifascista, comune aperto per le firme anche il pomeriggio

Altri articoli in Cronaca

sabato, 30 gennaio 2021, 08:55

Il bilancio di un anno molto complesso e le prospettive per il futuro, non necessariamente in ottica Covid. A tracciarli è il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani

venerdì, 29 gennaio 2021, 20:38

In serata un ragazzo di 20 anni è stato ferito con una bottiglia, nella zona del viale che conduce al lungomare, nei pressi della Caravella. La polizia sta indagando sulla modalità e al momento è sospettato un ragazzo minorenne

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:34

Era arrivato da poco più di un mese in una comunità di recupero di Boceda ed avrebbe terminato la sua pena alla metà di marzo tornando finalmente libero. La sua passione per il calcio e per la Juventus però, gli ha fatto un brutto scherzo

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:28

Continua l’attività di formazione pensata per i ragazzi volontari del servizio civile impegnati all’interno dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nel mese di gennaio, grazie alla collaborazione del personale delle Centrali Operative 118, sono stato organizzati i cosiddetti corsi BLSD (Basic Life Support – Defibrillation)

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:47

Abbiamo messo in vendita su un famoso portale un quadro di un noto pittore toscano. Dal Burkina Faso è arrivata una richiesta di acquisto con tanto di documento di identità, ma qualcosa non quadrava...

venerdì, 29 gennaio 2021, 09:09

In occasione della ”Giornata della memoria” l’olocausto non vogliono dimenticarlo gli alunni della scuola “San Filippo Neri” i meglio noti “Fratelli Cristiani” di Massa anche se sono piccoli