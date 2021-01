Cronaca



Proloco: “La nostra Avenza trascurata, servono un piano strategico e una visione di insieme per il recupero e la valorizzazione”

domenica, 24 gennaio 2021, 15:45

di donatella beneventi

Dopo lo smantellamento delle circoscrizioni e il tentativo, riuscito in parte ma comunque eliminato, dei consigli dei cittadini, non esistono praticamente più organismi territoriali intermediari fra la popolazione e il comune di Carrara: la Proloco di Avenza è l’unica realtà che nel nome dell’identità storica del quartiere, cura i rapporti fra residenti ed enti pubblici, promuove iniziative culturali e difende i valori identitari della zona.

Nel corso di un incontro con la Gazzetta di Massa e Carrara, alcuni componenti del consiglio: Luciano Bergamini, architetto, Pietro Di Pierro, storico e “custode della memoria”, Iolana Passarelli, restauratrice e Giuliano Torre, commerciante, hanno espresso la loro preoccupazione per il crescente numero di attività commerciali e di una trascuratezza crescente di Avenza, sia dal punto di vista di decoro urbano, che dal punto di vista sociale.

“Dopo un periodo di espansione fino agli anni 80 del secolo scorso, in cui Avenza è diventata a tutti gli effetti il centro della città - spiega Pietro Di Pierro - dal primo decennio del 2000 abbiamo visto una brusca inversione di tendenza, in particolare dal 2008 circa, molti uffici importanti sono stati chiusi o trasferiti, come il distaccamento dei vigili urbani, andando a farsi benedire il concetto del vigile di quartiere e le circoscrizioni".

"Poi è stata la volta - prosegue - molto grave della soppressione dello stato civile nel 2012, tutto concentrato a Carrara e ci è rimasta la sola anagrafe, che allo stato attuale è chiuso per via del Covid, mentre a Marina è aperto, nonostante gli spazi siano più esigui di quelli di Avenza. Poi, c’è la questione edificio del Cat, che ospitava sia gli uffici dell’azienda dei trasporti che il deposito dei bus, trasferiti entrambi a Massa: oggi abbiamo un edificio che in parte sta andando all’asta giudiziaria e il resto che non ha una destinazione d’uso, Sui motivi che tante attività stanno chiudendo, ci sono delle concause anche legate al periodo che stiamo vivendo, ma è fuor di dubbio che ad Avenza, la soppressione di alcuni uffici pubblici e aziende private, è stata determinante. Quello che è la city, il miglio quadrato, come dicono gli inglesi- conclude Di Pierro, ha perso la sua ragion d’essere”.

Giuliano Torre, titolare di una nota pasticceria avenzina, mostra a tutti uno dei simboli negativi della zona, l’ormai famoso mercato coperto, che si trova praticamente di fronte alla Torre di Castruccio e accanto al centro storico avenzino: ”Mi pare che lo stato di incuria sia evidente - dice - qui hanno levato dopo tanto tempo una macchina dove i barboni ci andavano a dormire dentro nella notte, con abbandono di oggetti personali che vi lascio immaginare. Noi ci siamo sentiti abbandonati come centro commerciale e se non ci fosse la Proloco, andrebbe anche peggio. L’amministrazione non si fa vedere , anche per le minime cose c’è da combattere, anche per iniziative che facevamo e portavano movimento, prima del Covid, come la festa medievale, identitaria per Avenza che è legata fortemente alla via Francigena”.

“Noi abbiamo fatto delle osservazioni al POC- dice Luciano Bergamini - come Proloco insieme ad altre associazioni come la Pubblica Assistenza e quella degli Alpini, e abbiamo fatto un cappello di presentazione sottolineando l’importanza delle infrastrutture, come l’illuminazione nei pressi della ferrovia, creare parcheggi e la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale, le fermate degli autobus accessibili per disabili e carrozzine e l’annosa questione del mercato coperto, che nel poc è individuato come polifunzionale, quindi non ha una destinazione d’uso specifica. Interessante è stato il sondaggio che abbiamo fatto nelle scuole, con 500 risposte arrivate, sulla destinazione da dare al palazzo ex-Cat, perché nel poc era individuato come uffici amministrativi: i ragazzi hanno risposto chiedendo spazi per loro. Per recuperare al meglio queste strutture, bisogna però avere una visione globale, una idea di città e una idea di fruizione: noi continuiamo a progettare per il quartiere, ma ci sono troppe lungaggini e ostacoli, se non l’indifferenza assoluta. Abbiamo anche a cuore il recupero della sala Amendola e della biblioteca, già quest’ultima soggetta a chiusure per via della emergenza: se si desertifica una parte per privilegiarne un’altra, è tutta la città che va a perderci”.

“La città è una sola - ribadisce Iolana Passarelli - e deve essere tutta collegata, quindi i benefici sarebbero per tutto il comprensorio, da Carrara centro storico a Marina, come la zona della stazione:abbiamo chiesto il ripristino della stradina di collegamento che dalla cappella di via Colombera, porta velocemente alla stazione ferroviaria, chiusa da molto tempo e che era molto utilizzata dagli avenzini, come anche il passaggio che un tempo costeggiava la casa bombardata del centro storico o la costruzione di un’area di collegamento fra Avenza lato via Giovan Pietro e la zona di via Campo d’Appio, che sono allo stato attuale due realtà divise. Però tutto va visto in un progetto d’insieme”.

“Questo nostro insistere su Avenza - conclude Di Pierro - non deve essere visto come un campanilismo rétro, ma è un qualcosa che vuole valorizzare tutta la città perché Carrara, le sue carte da giocare in termini di sviluppo turistico per esempio, le avrebbe è uno dei centri storici più interessanti della Toscana intera. Se Carrara, parte tutta la città, proiettandola nel futuro, partendo dalla sua identità”.

Foto Cristina Maioglio