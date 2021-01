Cronaca



Raccolta fondi non autorizzata, comune allerta: "Avvisate forze dell'ordine"

giovedì, 21 gennaio 2021, 13:41

Il comune di Massa mette in guardia i cittadini dopo le segnalazioni ricevute di alcune persone che, in queste ore, starebbero effettuando sul territorio una fantomatica raccolta fondi in accordo con lo stesso municipio.



"Si avvisano i cittadini - dichiara il comune - che l'amministrazione comunale non ha approvato alcuna iniziativa di questo genere, pertanto si prega di fare molta attenzione e comunicare immediatamente ai nostri uffici l'eventuale presenza di persone o di richieste di denaro fatte a nome dell'ente ed avvisare contestualmente le forze dell'ordine".