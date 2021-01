Cronaca



Sale sul bus senza mascherina e minaccia l’autista: denunciato un giovane

martedì, 12 gennaio 2021, 16:12

Nel corso della giornata di ieri, a seguito di attività investigative espletate dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di polizia di Carrara, è stato denunciato in stato di libertà un 22enne di Carrara con precedenti per numerosi reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, per aver minacciato un autista dell’autobus di linea in servizio a Carrara.

Il giorno prima della vigilia di Natale, sulla linea che collega Carrara centro con Marina di Carrara, l’autista del mezzo pubblico aveva notato un giovane che era salito sprovvisto della mascherina protettiva, in violazione delle misure di sicurezza anti-Covid. L’autista aveva invitato il giovane a indossare il dispositivo di protezione, che per tutta risposta aveva colpito violentemente il vetro in plexiglas che separa l’abitacolo del conducente dai passeggeri, proferendo altresì gravi minacce e offese alla sua persona.

Il ragazzo, come accertato dagli agenti, lo stesso giorno dell’aggressione, si era reso protagonista anche di una lite nella zona movida, fatto per il quale era stato denunciato alla competente autorità giudiziaria, insieme ad altri ragazzi.

Il ragazzo già protagonista di episodi violenti avvenuti nel corso della scorsa estate nella zona della movida, è stato, per tale motivo, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale adottato dal questore di Massa-Carrara.