Cronaca



Sequestrate dosi di cocaina, segnalati tre giovani

lunedì, 4 gennaio 2021, 13:42

La polizia negli ultimi giorni ha effettuato intensi servizi di controllo del territorio, predisposti dal questore di Massa Carrara per le festività natalizie, attraverso l’impiego delle squadre volanti della questura.

I controlli hanno interessato tutto il territorio comunale, con particolare riguardo alle aree della città particolarmente monitorate perché solitamente frequentate da soggetti dediti al traffico di sostanza stupefacente, oltre ai consueti controlli nelle aree con maggiore densità abitativa.

Nell’ambito di tali servizi sono state identificate 120 persone, di cui tre, aventi un’età compresa tra i 26 ed i 39 anni, sono state segnalate alla competente autorità amministrativa; nello specifico una ragazza di 26enne è stata controllata nella zona di via della Repubblica e trovata in possesso di tre involucri di cellophan bianco contenente gr. 2,22 di cocaina, un ragazzo italiano di Massa, 27enne è stato controllato in orario serale sempre nella zona adiacente via della Repubblica e trovato in possesso di gr. 0,742 di cocaina così come un ragazzo 30enne di Massa che occultava sulla sua persona gr. 0,7 di cocaina.