Sequestrati 40 grammi di cocaina: la polizia arresta un pusher e denuncia il suo collaboratore per traffico di droga

lunedì, 18 gennaio 2021, 10:50

La polizia di Carrara negli ultimi giorni ha effettuato diversi servizi in borghese, mirati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri dove maggiormente tale fenomeno criminale è diffuso, ed in particolare nei quartieri di Avenza e Bonascola.

Nei pressi del c.d. “treno” di Bonascola, gli uomini della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, notando un motorino sospetto, hanno intimato l’alt-polizia per interrompere la sua corsa e sottoporlo ad un ordinario controllo.

Per tutta risposta il sospettato ha fatto una pericolosa manovra per darsi alla fuga gettando quelle che, poi, saranno successivamente rinvenute e riconosciute per due dosi di cocaina.

Dopo un breve inseguimento il motorino è stato bloccato da due veicoli della polizia e la persona sottoposta a perquisizione personale. Dal controllo è emerso che il pusher era partito da una abitazione situata proprio nella frazione Bonascola, dall’appartamento di un soggetto pluripregiudicato per traffico di droga.

Immediatamente gli investigatori hanno raggiunto l’immobile ed effettuato una minuziosa perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento hanno scoperto un importante quantitativo di narcotici e il kit per il successivo spaccio al minuto.

In particolare sono state sequestrate cinque dosi di cocaina già pronte per la vendita, avvolte in cellophane bianco termosaldato, ed una massa di materiale pulviscolare bianco in un cellophane trasparente, oltre a diversi bilancini di precisione e un coltello per la suddivisione delle dosi. La sostanza sequestrata, dopo l’analisi narcotest effettuata dalla Scientifica, risultava essere cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi.

Il pusher è stato arrestato in flagranza per la detenzione a fini di spaccio della cocaina vincolata a sequestro, mentre il proprietario di casa denunciato.