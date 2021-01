Cronaca



Servizio civile, corsi di rianimazione per i ragazzi selezionati dall’Asl

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:28

Continua l’attività di formazione pensata per i ragazzi volontari del servizio civile impegnati all’interno dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Nel mese di gennaio, grazie alla collaborazione del personale delle Centrali Operative 118, sono stato organizzati i cosiddetti corsi BLSD (Basic Life Support – Defibrillation).



“Obiettivo dei corsi – spiega Rossana Guerrini, responsabile del servizio civile per l’Azienda USL Toscana nord ovest – è stato far apprendere ai volontari assegnati dal bando regionale ai nostri Pronto Soccorso, la sequenza di rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorio o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Sono nozioni che ovviamente crediamo non siano immediatamente necessarie nell’esercizio dei compiti assegnati di accoglienza e accompagnamento all’utenza, ma che comunque arricchiscono il bagaglio di conoscenze che questi ragazzi svilupperanno nel corso di questa esperienza”.



Il volontario prima di essere inserito a supporto dei percorsi all’interno delle sedi, effettua un percorso formativo di 38 ore di formazione generale finalizzata a fornire informazioni sul Servizio Civile e sulle modalità di lavoro in team e 32 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale è assegnato. I volontari effettuano formazione mirata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid 19 e privacy.



Nel dettaglio

- all’ospedale Versilia gli istruttori Sabrina Pieroni e Claudia Segantini hanno formato i volontari dei Pronto Soccorso di Fivizzano (Linari Giuditta), Massa (Basteri Giulia, Fiocchi Sara, Lazzoni Carolina), Lucca (Edohen Philip, El Mchouari Meryem, Mugnaini Nicola) e Pontremoli (Bertino Francesca, Cortesi Lorenzo);



- al Polo Formativo “Daniela Donati” di Pontedera gli istruttori Stefano Banti e Daniel Giannelli hanno formato i volontari dei Pronto Soccorso di Pontedera (Akpason Emmem Friday, Bruno Paolo, Carbonari Elena, Melnic Dumitrita), Cecina (Balla Dhurata) e Castelnuovo Garfagnana (Biagiotti Giulia, Edbiri Hanane);



- nell’aula riunione dell’ospedale di Piombino l’istruttore Massimo De Stefano ha formato i volontari dei Pronto Soccorso di Cecina (Parrini Margherita, Zazzeri Amdeo) e Piombino (Carli Letizia, Fabbri Davide, Potenti Annalisa);



- nell'auditorium CNA di Livorno l’istruttore Giorgio Fabiani ha formato i volontari del Pronto Soccorso di Livorno (Altamirano Vela Alexander Stiven, Cecchini Valentina, Maggini Angelo Michele, Terranova Viola, Tosi Giulia).



In foto i volontari impegnati nelle simulazioni organizzate durante il corso.