Si è dimesso il vescovo della diocesi di Massa Carrara, monsignor Santucci

venerdì, 15 gennaio 2021, 12:51

di donatella beneventi

La notizia è comunicata dall'ufficio liturgico di Massa e Pontremoli, in un breve messaggio dove si rende noto che il Santo Padre ha accettato le dimissioni di Giovanni Santucci, vescovo dal 1999, nominato da papa Giovanni Paolo II, per motivi di salute.



Il suo nome, nel 2018, è stato legato alle vicende di Don Euro, di cui la Gazzetta di Massa e Carrara a lungo si è occupata.



Fonte comunicato dell'ufficio liturgico della diocesi, si evince la nomina dell'amministratore apostolico durante la sede vacante: si tratta di monsignor Gianni Ambrosio (sotto in foto), vescovo emerito di Piacenza - Bobbio, nato a Santhià (Vercelli) nel 1943. Nel comunicato, si dà il benvenuto da parte della Chiesa Apuana al nuovo incaricato.