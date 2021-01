Spaccio di hashish alla stazione, denunciato 17enne

Altri articoli in Cronaca

martedì, 12 gennaio 2021, 16:12

Il ragazzo già protagonista di episodi violenti avvenuti nel corso della scorsa estate nella zona della movida, è stato, per tale motivo, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale adottato dal questore di Massa-Carrara

martedì, 12 gennaio 2021, 15:16

In collaborazione con gli Enti Parco delle montagne, delle Valli e del Mare ed alcuni comuni dei luoghi, continuano le iniziative dell’associazione Mangia Trekking, per promuovere le realtà della ricezione turistica ed i territori attraversati dall’antica Alta Via, nel tratto che divide le province di Massa Carrara, La Spezia e...

martedì, 12 gennaio 2021, 14:48

Sono in tutto nove i nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Massa Carrara. Nel dettaglio: Carrara 3, Massa 3; Fosdinovo 3

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:57

lunedì, 11 gennaio 2021, 16:30

La polizia di Carrara negli ultimi giorni ha effettuato intensi servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti mediante l’impiego di personale in borghese della squadra di polizia giudiziaria

domenica, 10 gennaio 2021, 18:40

Come avvenuto per Carrara, il questore di Massa Carrara ha disposto, per la giornata di ieri appositi servizi di prevenzione finalizzati alla verifica del rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, che hanno interessato anche il centro di Massa