Successo per la videoconferenza del professor Carlo Castagna

martedì, 26 gennaio 2021, 14:02

Grande entusiasmo e partecipazione lunedì sera per gli associati della Sezione Aia "Lazzarotti" di Carrara, durante la riunione plenaria organizzata in videoconferenza che ha visto come relatore il professor Carlo Castagna, metodologo di allenamento Aia, preparatore atletico degli arbitri di Serie A e B e consulente FIFA.

Castagna ha illustrato agli oltre 60 presenti le tematiche di allenamento, prevenzione infortuni, preparazione atletica e mentale vista a 360 gradi, supportato da studi di caratura internazionale e condotti in prima persona, ma sempre con un linguaggio semplice e con grande empatia. Riunione impreziosita dalla presenza dal referente atletico regionale Niccolò Pagliardini, che oltre a portare la sua esperienza in merito alla preparazione fisica, ha intrattenuto gli associati con aneddoti di campo relativo al ruolo di Assistente CAN (Serie A e B), dove è tutt'ora impiegato.

Tanti gli interventi e le domande da parte dei numerosi partecipanti, a testimonianza dell'interesse riscosso dai protagonisti della serata.

L'incontro non è stato che una parte del lavoro di formazione che il neo presidente Francesco Cecchini e la sua squadra stanno portando avanti già in queste prime settimane, nonostante l'assenza di attività sul campo. Sono già regionali, arbitri del calcio a 5) e in settimana si svolgerà anche il primo stage dedicato agli osservatori arbitrali. Tutti questi appuntamenti si ripeteranno, ad implementare il lavoro svolto nelle riunioni plenarie, a cadenza mensile, in un'ottica di grande lavoro e formazione costante anche in modalità a distanza