Cronaca



Ventiseienne aggredisce e minaccia un adolescente: denunciato

domenica, 3 gennaio 2020, 16:18

Il commissariato di Carrara durante il periodo festivo ha intensificato il controllo del territorio attraverso l’impiego delle squadre volanti e di pattuglie della squadra di polizia giudiziaria.

Il 23 dicembre, durante servizi specifici anti-assembramento disposti dal questore di Massa-Carrara che hanno interessato tutto il territorio provinciale, le Volanti sono state chiamate per una lite all’interno della galleria nella zona della c.d. “movida” di Marina di Carrara. Sul posto si sono recati polizia, carabinieri e polizia municipale che hanno raccolto segnalazioni su quanto accaduto, mentre personale a piedi ha percorso più volte via Rinchiosa con esito negativo.

Le indagini svolte dal commissariato, tuttavia, hanno permesso di identificare e denunciare i quattro giovani coinvolti nella segnalata rissa della galleria, già noti per precedenti specifici per fatti analoghi. Uno dei ragazzi peraltro è già stato colpito da una misura di prevenzione personale emessa dal questore di Massa-Carrara.

Successivamente la polizia è venuta a conoscenza che lo stesso pomeriggio c'era stata un’aggressione ai danni di un minore, stavolta commessa da un giovane di Carrara di 26 anni, nei pressi di un locale di via Rinchiosa.

La squadra di polizia giudiziaria del commissariato, nell’arco di poche ore, ha interrogato i testimoni e ha analizzato le telecamere presenti in via Rinchiosa; al termine della rapida attività di indagine è stato identificato e denunciato un carrarino di 26 anni, per lesioni pluriaggravate e minacce a danno di un minore di anni 15.

Durante queste festività, in particolare nelle giornate arancioni, il questore di Massa Carra ha disposto servizi specifici di ordine pubblico, proprio nelle zone più sensibili; in particolare il 30 dicembre è stato attuato nell’arco dell’intero pomeriggio in via Rinchiosa un servizio con l’impiego di varie pattuglie nel corso del quale non si sono registrate intemperanze. Ulteriori analoghi servizi saranno svolti nella giornata di domani.

Nell’ambito dei controlli effettuati in questo fine settimana a Carrara è stato individuato e sottoposto a controllo un cittadino italiano, ventisettenne, proveniente da La Spezia,, con indosso un involucro contenente sostanza pulviscolare bianca, poi risultata al narcotest quale sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

Per l’uomo è scattata la segnalazione presso la prefettura competente, per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 e il ritiro della patente, in quanto trovato alla guida in possesso di sostanza stupefacente.

Nel corso della giornata di ieri, un cittadino straniero è stato fermato dalle volanti impiegate in via Rinchiosa e all’esito dei controlli dei poliziotti del commissariato di Carrara è stata riscontrata la detenzione di diverse dosi di hashish sequestrate.