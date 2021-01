Cronaca



Vescovi dimissionari in diocesi: i precedenti

domenica, 31 gennaio 2021, 11:04

La rinuncia al governo della diocesi da parte di un vescovo è un atto previsto e regolamentato da norme precise del Codice di Diritto Canonico. Nella nostra provincia le dimissioni di Santucci pur essendo un fatto eccezionale nei normali procedimenti di avvicendamento tra prelati alla guida delle diocesi, non sono state il primo caso. Dalla sua istituzione, nel 1822, la diocesi di Massa Carrara ha avuto ben cinque vescovi dimissionari: Mons. Francesco Maria Zoppi, primo vescovo della neonata diocesi apuana, che rinunciò dopo dieci anni di governo nel 1832; Mons. Emilio Maria Minianti che lasciò la guida della diocesi il 29 aprile 1909 dopo 15 anni di servizio pur restandone amministratore apostolico fino alla nomina del successore dopo la quale, una volta nominato arcivescovo da Papa Pio X divenne titolare di Stauropoli.

Mons. Giovanni Battista Marenco dell’Ordine dei Salesiani rimase nel territorio apuano per 8 anni fino al 1917 quando, divenuto arcivescovo, si dimise per entrare a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede ricoprendo l’incarico di internunzio e delegato apostolico in America Latina svolgendo il suo ministero in Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala e El Salvador.

La rinuncia di Mons. Santucci risulta per certi versi forse più simile a quella di Mons. Cristoforo Arduino Terzi che diede le proprie dimissioni dopo 11 anni di servizio apostolico nel 1945 al termine di un periodo buio e tragico segnato dal secondo conflitto mondiale. Papa Pio XII accolse le sue dimissioni e, il 10 luglio 1945, gli assegnò la sede titolare di Diocleziana. Mons. Terzi trascorse il resto della sua vita in convento, rivestito del saio dell’ordine francescano a cui apparteneva, dedicandosi alla preghiera e allo studio. Durante questo periodo scrisse diversi libri sull’Ordine francescano e sul fondatore San Francesco. Morì l’11 luglio 1971 presso il convento di Santa Maria della Foresta a Rieti.

Da oggi anche Santucci, dopo 11 anni di ministero episcopale in terra apuana, si ritirerà in un convento, più precisamente nel monastero benedettino di Subiaco, alle porte di Roma.

Nel 1988 la diocesi di Apuania, comprendente i territori di Massa Carrara e Garfagnana venne accorpata a quella di Pontremoli, perdendo l’area della Garfagnana che passò all’arcidiocesi di Lucca ed acquisendo il vasto territorio della Lunigiana. La nuova diocesi, frutto della fusione si chiamò Massa Carrara - Pontremoli. Il suo primo vescovo fu Mons. Bruno Tommasi già vescovo di Pontremoli dal 1983, a seguito del ritiro per raggiunti limiti di età di Mons. Fenocchio, e vescovo coadiutore di Apuania (Massa Carrara - Pontremoli dal 1988) a causa dei gravi motivi di salute accorsi al vescovo Mons. Aldo Forzoni.