Marina di Carrara, emergenza sicurezza: la parola ai commercianti

sabato, 30 gennaio 2021, 21:33

di donatella beneventi

L’ennesima lite sfociata in violenza a Marina di Carrara è vissuta come la goccia che ha fatto traboccare il vaso: nel quartiere marinello, il giorno dopo il fatto, l’atmosfera che si respira è di preoccupazione, specie da parte dei commercianti e dei residenti, che temono che si possa verificare nuovamente ciò che, ormai, è troppo frequente.

La cosiddetta zona della Movida è un quadrilatero che va da piazza Ingolstadt a via Rinchiosa e si spinge fino al viale che conduce alla passeggiata a mare , passando davanti alla Caravella, una zona alberata, famosa in passato per una pista di pattinaggio e luogo di incontro di ragazzi, ma anche famigliole con bambini.

Alcuni commercianti, contattati dalla Gazzetta di Massa e Carrara, hanno espresso il loro malcontento e anche la loro apprensione per la sicurezza della zona e l’incolumità delle persone che frequentano i loro locali.

Alessandro Andretta, è il giovane proprietario dello storico bar Lombardi, locale famosissimo sulla via Rinchiosa: “ Noi si lavora nel rispetto di tutte le regole, i tavoli sono tutti distanziati e non vendiamo alcoolici ai minorenni, determinate situazioni evitiamo che si verifichino: io sono in primis un cittadino di Carrara e sono soprattutto un padre di una bambina di quattro anni, io al pomeriggio a Marina di carrara con mia figlia non ci vengo. Piuttosto mi chiedo: le pattuglie sono presenti, ma perché non intervengono al primo segnale di zuffa o aggressione? Abbiamo interloquito con la pubblica amministrazione, un gruppo di noi esercenti siamo andati dal sindaco, loro sono venuti da noi, tutto benissimo ma poi, storia nota, la scorsa estate sono avvenuti altri casi di violenza: non so proprio come fare, il mio lavoro è quello di fornire un servizio, sono cinque anni che ho rilevato questo locale, investendo tempo e denaro non certo per ottenere questo risultato. Io mi auguro che la situazione torni alla normalità e ospitare di nuovo famiglie e bambini, che adesso disertano per paura la zona”

Daniele Giannotti, gestisce con la moglie Milena, la gelateria omonima, aperta lo scorso mese di giugno e fa un accorato appello al prefetto: “Chiedo al prefetto di aiutarci- dice – è su di lui che contiamo : noi lavoriamo sodo, crediamo nella zona in cui abbiamo investito, perché lui è l’unico che può mettere ordine a questa situazione, per vivere il centro di Marina di Carrara in armonia. Io giro parecchio l’Italia e l’estero per fare scuola di gelateria e vedo zone pedonali tranquille, dove i bambini giocano tranquillamente, qui non succede. Chiediamo misure di prevenzione più severe, non è una giustificazione plausibile il lockdown che ha causato stress e rabbia repressa, non possiamo tollerare oltre”.

Dello stesso parere Gianmaria Menconi, titolare del Bristol, che ribadisce il concetto del ruolo del prefetto e delle forze dell’ordine , che devono essere messe nelle condizioni di far rispettare la legge : “Io credo che una punizione esemplare faccia da traino e limiti il verificarsi di altri episodi come quelli che abbiamo vissuto : ci tengo a dire che ci sono giovani che non mancano assolutamente di rispetto, che seguono le regole e anzi, sono loro che spesso vanno dai poliziotti di turno a indicare una situazione di pericolo. Le forze dell’ordine, ci sono fisicamente ma sembrano avere le mani legate, si muovono che è troppo tardi”.

Nel frattempo, a Marina si è formato un gruppo social che raccoglie circa 200 persone, ed è in costante aumento, soprattutto dopo gli ultimi fatti: si tratta del Comitato Zona Marina di Carrara, creato da Gino Stefanini e che sta riscuotendo molto consenso anche fra i negozianti, esausti dal livello di degrado che compromette non solo la sicurezza e il benessere pubblico, ma anche la loro attività. Fra gli aderenti, Marzia Giornetti, proprietaria di una nota oreficeria: “Il singolo cittadino non può fare nulla - spiega Marzia - e l’unica soluzione è unirci, cittadini e negozianti. Il campanello d’allarme era antecedente, ma con il secondo lockdown e riapertura dei locali, la situazione è precipitata. Prima succedeva nelle ore notturne e quindi non abbiamo toccato con mano questa emergenza, ma ora tutto si verifica nella fascia pomeridiana fino alle diciotto. Il nostro tipo di attività, come i negozi di abbigliamento, hanno avuto un danno economico enorme: pensi che il 23 dicembre, ultimo giorno prima della chiusura per zona arancione, io non ho venduto niente. I locali acquistano alla mattina, ma al pomeriggio non si vede nessuno e, devo dire, nessun controllo. Questi ragazzi si sentono legittimati, non essendoci controlli, e c’è anche omertà probabilmente per paura di ritorsioni. Chiediamo interventi più autoritari, multe, provvedimenti più severi: i bar dicono che non vendono loro alcool, perché le forze dell’ordine non fermano i ragazzi con le bottiglie in mano, chiedono loro i documenti e dove hanno acquistato la merce? Un altro errore, secondo me, è stato quello di rendere zona di movida via Rinchiosa, con un’alta concentrazione di negozi e di case ad uso residenziale, mentre molto più adatta era la zona dei bagni; da quando è stato data questa destinazione di fruizione, sono iniziati i problemi, con atti di vandalismo ai danni delle vetrine, solo per dirne una".

"Noi del comitato - conclude - siamo totalmente avulsi dalla politica e vogliamo trovare al più presto una soluzione per il bene comune: Marina di Carrara è la nostra casa e non vogliamo vederla così”.