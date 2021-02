Alberghiero Minuto: sospesa l'attività didattica in presenza

Altri articoli in Cronaca

sabato, 6 febbraio 2021, 13:40

La stazione di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano è stata attivata, in mattinata, per intervenire su uno scialpinista nel comprensorio del monte Cella (1946 m.), sull’Appennino tosco Emiliano

sabato, 6 febbraio 2021, 13:10

Un 35 enneextracomunitario, già gravato da precedenti di polizia, ha estratto da uno zaino le scarpe che poco prima aveva liberato dal dispositivo antitaccheggio, danneggiandole

sabato, 6 febbraio 2021, 12:05

Nel corso dei controlli gli agenti hanno verificato e documentato la somministrazione di alcolici ad alcuni minorenni, seduti al tavolo di uno dei locali dell’area del quadrilatero della Marina di Carrara, con immediata contestazione della violazione amministrativa al titolare dell’esercizio pubblico

sabato, 6 febbraio 2021, 11:30

Il sindaco di Massa Francesco Persiani, in un comunicato ufficiale, annuncia l’adesione da parte del comune al PiNQuA, vale a dire un progetto di riqualificazione che coprirà zone degradate o a rischio di abbandono, come, per esempio, paesi a monte e la ex colonia Ugo Pisa

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:44

Continua l’intensa collaborazione tra l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara ed il comando dei vigili del fuoco dopo l’esperienza trascorsa del mese di novembre 2020 per l’esecuzione dello screening sierologico per l’emergenza COVID-19

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:40

Grazie al protocollo d’intesa con il Parco delle Alpi Apuane, è stato compiuto un passo avanti nello sviluppo di attività educative e di iniziative promozionali volte alla conoscenza e alla sicurezza nella fruizione del complesso orografico delle Alpi Apuane