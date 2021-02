Alcol a minori, multato gestore di un bar

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:22

Il giovane, condannato a 12 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti commessi a Carrara fra il 2016 ed il 2018, era stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa alla detenzione che in presenza di determinate condizioni consente di scontare...

lunedì, 15 febbraio 2021, 13:13

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dell’ultimo fine settimana, sono stati predisposti con ordinanza del questore di Massa Carrara, dei servizi specifici in zona movida a Marina di Carrara

domenica, 14 febbraio 2021, 22:26

Si è svolto stamani, domenica 14 febbraio, il terzo incontro tra GAIA, Comune e Usl, convocato per discutere i risultati delle ulteriori analisi effettuate dal gestore idrico nella giornata di ieri, 13 febbraio

domenica, 14 febbraio 2021, 17:10

Si sono concluse le operazioni di recupero della salma dell’escursionista precipitato sul monte Marmagna. Le squadre del soccorso alpino toscano hanno effettuato una lunga calata dall’alto

domenica, 14 febbraio 2021, 11:13

Ormai i titolari di bar e ristoranti non hanno più scampo e non fanno più vita: multe a un gestore di bar e a quattro ragazzi - minorenni? - perché hanno bevuto dopo le 16: ma i soldi per vivere ai proprietari di bar e ristoranti glieli danno i politici...

sabato, 13 febbraio 2021, 17:23

Nuovo incontro stamani tra gestore idrico GAIA, Usl e l'amministrazione comunale di Massa: GAIA ha aggiornato gli enti circa le misure immediatamente adottate con l'obiettivo di superare la criticità dovuta alla presenza del batterio Clostridium perfringens riscontrato nei serbatoi di Ischignano