Cerimonia in onore di Giovanni Palatucci

mercoledì, 10 febbraio 2021, 12:37

Nella giornata di ieri, nella zona di via Carriona, la squadra mobile ha fermato un cittadino straniero di origini magrebine di 26 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sospettato di spacciare

mercoledì, 10 febbraio 2021, 12:35

In sette edizioni, l'iniziativa Con tutto il Cuore di Conad Nord Ovest ha consentito di donare complessivamente 2,55 milioni di euro

martedì, 9 febbraio 2021, 19:24

Il bando come è noto assegna incentivi alle realtà associative del territorio nell’ambito delle misure di contrasto dei contraccolpi economici innescati dalla pandemia

martedì, 9 febbraio 2021, 19:22

Da oggi l’inglese si inizia a “studiare” a 2 anni: sì perché l’amministrazione comunale ha ampliato l’offerta educativa dei nidi carraresi introducendo un progetto tutto dedicato all’apprendimento della lingua inglese

martedì, 9 febbraio 2021, 19:21

Saranno 7 le sedi “meso”, quelle di media grandezza (in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno), in cui giovedì 11 febbraio alle ore 14 (fino alle 19) partirà sul territorio dell’Azienda USL Toscana la somministrazione del vaccino AstraZeneca

martedì, 9 febbraio 2021, 11:27

Saper leggere una cartografia in montagna, imparare ad orientarsi e fare un corretto uso del gps: quattro lezioni organizzate dal il Soccorso alpino Stazione di Carrara e Lunigiana d'intesa con il Parco Regionale delle Alpi Apuane per il corretto utilizzo di questi strumenti utili, talvolta indispensabili, per vivere bene la...