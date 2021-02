Cronaca



Cesare Micheloni (FdI): "Sosta selvaggia a Fossola"

martedì, 16 febbraio 2021, 18:53

Cesare Micheloni, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, segnala nella zona di Fossola, nella piazzetta antistante la scuola elementare Gentili, una situazione di disordine durante gli orari di ingresso e di uscita da scuola, per via del traffico di automobili: "Ogni giorno numerosi autoveicoli accedono e parcheggiano indiscriminatamente nel suddetto spiazzo questo utilizzo disordinato, oltre a non garantire gli spazi liberi per consentire il passaggio e le manovre ai mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco o alle ambulanze in caso di emergenza o di altri mezzi, non assicura l'incolumità delle persone e il buon funzionamento della scuola ed è in contrasto con le norme sulla sicurezza".

"Chiediamo - conclude - pertanto al sindaco un immediato intervento volto a ristabilire il buon funzionamento della scuola"