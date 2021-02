Condannati a 20 anni i quattro spacciatori marocchini della ex Colonia Motta

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:27

“Alcuni commercianti di via Poggioletto – comunica Daniele Tarantino, vice presidente nazionale di Confimprese Italia e presidente Confimpresa Massa Carrara – si sentono penalizzati per le continue multe che la polizia municipale eleva ai clienti in sosta"

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:22

Mercoledì 3 febbraio alle ore 18 si terrà il webinar titolato: “La conoscenza è il miglior vaccino. Domande e risposte sui vaccini anticovid-19” organizzato da Elisabetta Sordi, medico e consigliere di minoranza del comune di Pontremoli

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:46

Continuano i controlli della polizia nel week-end. Un noto locale del centro storico è stato sanzionato dagli agenti della squadra amministrativa della questura di Massa per aver somministrato alcolici a sei diciassettenni

domenica, 31 gennaio 2021, 16:57

I carabinieri, in occasione della “movida” del sabato sera, hanno concentrato i posti di controllo ai confini del territorio comunale dopo la lite tra due ragazzi scoppiata 24 ore prime nel parco “Caravella”

domenica, 31 gennaio 2021, 11:04

La rinuncia al governo della diocesi da parte di un vescovo è un atto previsto e regolamentato da norme precise del codice di diritto canonico

domenica, 31 gennaio 2021, 10:43

E' morta, dopo una lunga malattia, Elisa Rosa Lattanzi Ricci, signora molto nota a Massa e Carrara, attiva nel mondo culturale e sociale, madre di Corrado, stimato architetto ed antiquario e di Valeria, gallerista ed esperta d'arte