Cronaca



Cuore Verde Apuano: “Il nostro cuore è in una città più pulita e più bella”

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:37

di donatella beneventi

L’amore per la propria città si dimostra in tanti modi e anche i piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza: è notizia di questi giorni, che durante il lockdown si siano moltiplicate in Italia le iniziative di volontari che si sono dedicati alla cura degli spazi comuni, dai giardini dei quartieri periferici, a piccole o grandi zone residenziali un tantino trascurate, armandosi di attrezzi, guanti e sacchi per ripulire e rendere così il tutto molto più gradevole e vivibile.

A Carrara è nato un gruppo “Cuore Verde Apuano”, che sta destando molta curiosità sui social e la Gazzetta di Massa e Carrara, ha incontrato alcuni di loro, in piazza Menconi, a Marina di Carrara: Vania Cioni, Elena Mommi e Diana Squillaci sono tre giovani donne sorridenti e positive , che trasmettono immediatamente energia : “ Il gruppo è nato tre settimane fa- spiega Diana-ma il seme è stato gettato qualche tempo prima, lo scorso anno durante il lockdown, quando, io ed Elena ci siamo ritrovate a condividere la stessa abitazione ad Avenza e, complice la passeggiata con il suo cagnolino, abbiamo notato tanta sporcizia, rifiuti abbandonati, uno spettacolo indecoroso, così abbiamo deciso di attrezzarci con qualche sacchetto , i guanti e iniziato a pulire nei pressi della nostra casa, nei limiti di quello che si poteva fare per le restrizioni: poi abbiamo messo in standbye l’iniziativa , ne parlavamo sempre, volevamo poter dare un contributo al miglioramento della città, quindi abbiamo ripreso a pulire periodicamente , partendo dalla zona di Sant’Antonio, per puro senso civico”

“Io sono carrarina ma ho vissuto per motivi di lavoro a Campi Bisenzio- dice Elena- il rientro a Carrara dopo tanto tempo è stato scioccante perché ho trovato la mia città degradata, molto più desolata di quando me ne ero venuta via per cui non ho potuto essere indifferente e con entusiasmo e animate dallo spirito di amore e rispetto per l’ambiente, abbiamo quindi deciso di aprire su facebook un gruppo per cercare di trovare altre persone che volessero aiutarci a rendere più bella Carrara. Fra l’altro, avevamo scoperto che in zona, altre persone avevano creato un gruppo di volontari con la stessa missione per cui abbiamo unito le forze”.

La pagina di Cuore Verde Apuano conta allo stato attuale 646 follower mentre il gruppo pubblico circa 75 persone, in crescita, dopo le prime iniziative: “Il gruppo di volontari operativi, alla seconda uscita, erano sedici- spiega Diana- ma per la prossima uscita, abbiamo ricevuto tante richieste di informazioni e quindi contiamo di vedere aumentato il numero di adesioni: la prima settimana ci siamo dedicati al viale da Verrazzano molto impegnativa e che ci sta tenendo ancora occupati e purtroppo c’è da rilevare a che a volte, laddove si era appena ripulito, qualcuno tornava a sporcare con bottiglie abbandonate e altro, o addirittura lasciando la spazzatura fuori dai cassonetti. Il senso civico non è molto radicato, va sensibilizzato e speriamo con queste iniziative di contribuire: dalla prima uscita, che eravamo in sei, poco alla volta stiamo crescendo e il risultato del lavoro svolto è palpabile, il che è buon segno. Il prossimo intervento è per sabato 27 febbraio alle 14, sempre in viale Da Verrazzano, nei pressi delle rotaie e contiamo di trovare tanti amici che ci aiuteranno, muniti di guanti!”

La buona volontà del gruppo è stata apprezzata anche da Nausicaa che ha fornito loro di cassonetti per la differenziata, mentre è al vaglio, la possibilità di portare il messaggio ambientalista all’interno delle scuole : “ Stiamo pensando di proporre qualche laboratorio didattico per il prossimo anno scolastico-dice Lorenzo Gozzani, altro componente del gruppo- l’amore per il territorio si impara da bambini e sarebbe bello portare la nostra esperienza nelle scuole. Noi vogliamo arrivare in ogni parte della città, ovunque ce ne fosse bisogno, dai monti al mare e desideriamo rassicurare tutti coloro che ci mandano messaggi e ci chiedono delucidazioni, che arriveremo dappertutto!”.

Ovviamente , il passaparola è la chiave per divulgare la missione di Cuore Verde Apuano, per cui di seguito i link della pagina, del gruppo e dell’evento di sabato.

https://www.facebook.com/Cuore-Verde-Apuano-347541046496126

https://www.facebook.com/groups/2800828463516493

https://www.facebook.com/events/770513713593731