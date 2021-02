Cronaca



Donate 15 mila mascherine all’associazione ‘Il Volto della Speranza’

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:33

di donatella beneventi

Roberta Crudeli, presidente dell’Associazione Il Volto della Speranza, ringrazia la ditta Sicura di Sonia Del Freo e Davide Ronchieri, per la preziosa donazione di 15 mila mascherine alla Onlus che si occupa da quasi trent’anni dell’assistenza dei malati oncologici su tutta la provincia apuana ed è presente nei day hospital di Carrara, Pontremoli e Fivizzano, con una quarantina di volontari attivi in tante attività volte, non solo all’assistenza, ma anche alla sensibilizzazione sulla prevenzione.

“La donazione delle mascherine da parte della ditta di Sonia e Davide- dice la Crudeli- è stata molto apprezzata dall’associazione: sono mascherine confezionate in pacchetti sigillati da dieci ciascuno e ,appena arrivate, abbiamo applicato l’adesivo della nostra associazione e iniziata subito la distribuzione. Siamo partiti da Carrara, negli ambulatori del day hospital, e la prossima settimana porteremo le mascherine a Pontremoli, Fivizzano e all’ hospice del Don Gnocchi. Siamo grati all’azienda per il gesto d’amore e di vicinanza verso i nostri pazienti, ma devo dire- prosegue- che anche se non siamo attivi con le iniziative in presenza che facevamo spesso, il Volto della Speranza non si è mai fermato nella sua missione e nel 2020, grazie alla Fondazione Marmo, è stato donato un ecografo di ultima generazione per tutte le donne del territorio. Non vediamo l’ora di poter stare di nuovo fra le persone per le nostre campagne di sensibilizzazione- conclude- e per quest’anno il primo appuntamento, se le condizioni lo consentiranno, sarà la festa della mamma con le azalee per la ricerca e i nostri banchi dove i volontari saranno pronti in tutto il territorio lunigianese, a Massa e a Carrara”.