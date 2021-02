Forza Italia consegna all’amministrazione circa 350 visiere protettive

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 26 febbraio 2021, 15:00

Nausicaa Spa ricorda che per effetto dell'ordinanza 72 firmata dal sindaco Francesco De Pasquale, a partire da lunedì 1° marzo sono in vigore le nuove regole per la raccolta porta a porta

venerdì, 26 febbraio 2021, 14:05

Sulle bottiglie c'è il logo del Parco e all'interno l'acqua delle sorgenti presenti nell'area protetta. E' la scommessa del Parco delle Alpi Apuane per promuovere il consumo delle fonti in area parco e distribuite attraverso gli acquedotti controllati dai soggetti gestori e dall'ASL competente

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:37

A Carrara è nato un gruppo “Cuore Verde Apuano”, che sta destando molta curiosità sui social e la Gazzetta di Massa e Carrara, ha incontrato alcuni di loro, in piazza Menconi, a Marina di Carrara

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:06

Nell’ambito delle iniziative di contrasto alla pandemia, secondo le ordinanze e direttive della Regione Toscana, l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest a partire da giugno 2020 ha potenziato alcune attività ambulatoriali di primo livello presso il Centro Polispecialistico “Achille Sicari” e a breve aggiungerà 20 posti per le cure intermedie

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:58

Il comune di Carrara e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara hanno firmato un accordo di collaborazione per la manutenzione, conservazione e fruizione del patrimonio archeologico immobile e mobile presente nel sito della “Cava romana di Fossacava – La Fabbrica”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:34

Il comune di Carrara si è aggiudicato quasi 4,5 milioni di euro per la realizzazione di alcuni importanti interventi di messa in sicurezza del territorio