Fossacava, accordo tra comune e sopritendenza

giovedì, 25 febbraio 2021, 15:58

Il comune di Carrara e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara hanno firmato un accordo di collaborazione per la manutenzione, conservazione e fruizione del patrimonio archeologico immobile e mobile presente nel sito della “Cava romana di Fossacava – La Fabbrica”. L’atto, approvato oggi dalla giunta carrarese, punta a garantire un’ottimale fruizione del patrimonio archeologico dell’area e ad attuare un progetto generale, integrato e coordinato, inerente la conservazione, fruizione e valorizzazione del sito. L’accordo, della durata di 36 mesi, prevede una serie di obblighi conservativi e in materia di sicurezza e sancisce le modalità di fruizione, valorizzazione e organizzazione della gestione del sito stesso.



L’allestimento del sito è in fase di ultimazione e sarà visitabile con la nuova stagione estiva, limitazioni imposte dalla pandemia permettendo. Archeodata in collaborazione con restauratori, video makers e stampatori sta portando avanti il progetto di rinnovo della cartellonistica dedicata ai ritrovamenti, l’allestimento reperti romani restaurati e video: il sito infatti sarà dotato anche di una proposta multimediale con la ricostruzione dell’area in epoca Romana.