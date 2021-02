Cronaca



Francesco Persiani annuncia l’adesione al programma innovativo per l’abitare

sabato, 6 febbraio 2021, 11:30

Il sindaco di Massa Francesco Persiani, in un comunicato ufficiale, annuncia l’adesione da parte del comune al PiNQuA, vale a dire un progetto di riqualificazione che coprirà zone degradate o a rischio di abbandono, come, per esempio, paesi a monte e la ex colonia Ugo Pisa.

“Questo programma interessa un po’ tutti i settori comunali- comunica il primo cittadino- e tengo a ringraziare tutti gli assessori e gli uffici tecnici per l’impegno che stanno mettendo per la partecipazione al bando le cui finalità sono quelle di ridurre il disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all'incremento della qualità dell'abitare, attuare processi di rigenerazione urbana e rispondere ai bisogni della comunità anche alla luce delle conseguenze dell’attuale pandemia che ci ha imposto un ripensamento degli stili di vita, di abitare, di sfruttare gli spazi e vivere la socialità.

La giunta nei giorni scorsi- conclude -a seguito di diverse riunioni, ha approvato la delibera per definire le idee ed il gruppo di lavoro intersettoriale che predisporrà i progetti da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ed oggi è stato pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato in scadenza il 22 febbraio”.

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione sono presenti sul sito del comune di Massa al seguente link

http://www.comune.massa.ms.it/pagina/il-comune-cerca-partner-il-programma-innovativo-nazionale-qualit%C3%A0-dellabitare