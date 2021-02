Cronaca



Gestore di un bar e quattro avventori sanzionati per aver venduto e consumato bevande alcoliche dopo le 16

domenica, 14 febbraio 2021, 11:13

Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della divisione di polizia amministrativa della questura diretta dal commissario capo Margherita Prestimonaco hanno effettuato diversi controlli agli esercizi pubblici presenti all’interno del cosiddetto quadrilatero della movida della città di Carrara, finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche da parte di minorenni.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno verificato e documentato la vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata dal titolare di un bar di via Rinchiosa ad un gruppo di ragazzi dopo le ore 16. Il gestore e i ragazzi sono stati contravvenzionati per la violazione dell’ordinanza sindacale che vieta di consumare bevande alcoliche e/o qualsiasi bevanda in contenitori di vetro dalle ore 16.00 nella zona di Marina di Carrara, nonché il divieto, per i gestori, di vendere per asporto bevande alcoliche dalle 16.00 alle 24.00.

Nell’ambito degli stessi controlli interforze effettuati nella città di Massa, le pattuglie della sezione volanti hanno fermato e controllato due giovani di 18 e 20 anni, nelle zone di via Rinchiostra e di via Piastronata, che detenevano alcuni grammi di sostanza stupefacente: droga sequestrata e segnalazione per i due ragazzi all’autorità amministrativa.

In serata, le pattuglie della polizia hanno fermato due soggetti, un uomo di 41 anni e una donna di 29 anni, che viaggiavano su un motocarro in una zona dove sono presenti diversi esercizi commerciali. I due, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati controllati dagli agenti insospettiti per la loro presenza in quella zona ed a quell’ora. Infatti, sul mezzo sono stati rinvenuti un martello e una roncola, arnesi spesso utilizzati per lo scasso, che sono stati sequestrati.

L’uomo, in quanto persona sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale, è stato denunciato anche per guida di un veicolo con patente sospesa per mancanza di requisiti con recidiva, e il mezzo sequestrato poiché privo di assicurazione e libretto di circolazione.