Cronaca



I vigili del fuoco ringraziano l’ordine delle professioni infermieristiche

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:44

Continua l’intensa collaborazione tra l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara ed il Comando dei Vigili del Fuoco dopo l’esperienza trascorsa del mese di novembre 2020 per l’esecuzione dello screening sierologico per l’emergenza COVID-19; infatti, nei giorni 23, 25, 26 e 28 gennaio, nell’ambito del piano di distribuzione dei test antigenici rapidi SAR-CoV-2, è stata effettuata l’attività per l’esecuzione dei test diretti al personale dei Vigili del Fuoco al fine di potere monitorare in continuo e quindi prevenire il diffondersi dell’epidemia tra il personale VF che deve istituzionalmente garantire il servizio di soccorso tecnico urgente H24. Il personale infermieristico intervenuto, libero dal servizio e a titolo gratuito, ha permesso di portare a termine, con grande professionalità e competenza, l’esecuzione dei test antigenici rapidi SARCoV-2 presso la sede centrale del Comando e diretti al personale VF della provincia (sedi di Massa, Carrara ed Aulla). Tale iniziativa si colloca in un più ampio ambito di tracciamento che ha visto coinvolti tutti i Comandi dei VV.F. della Toscana con il coordinamento della direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana. Il comandante, Calogero Daidone: “Sento il dovere di ringraziare ulteriormente, a nome di tutto il personale, l’ordine delle professioni infermieristiche di Massa Carrara per il prezioso e qualificato contributo offerto a tutto il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara”.