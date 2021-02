Cronaca



In corso le operazioni di recupero della salma del giovane escursionista

domenica, 28 febbraio 2021, 12:22

di michela carlotti - donatella beneventi

Sono ancora in corso le operazioni di recupero della salma del giovane escursionista caduto ieri mentre assieme a cugini ed amici stava salendo al monte Marmagna sull’Appennino tosco-emiliano al confine tra le provincie di Parma e Massa Carrara.

Marinel Senka avrebbe compiuto 19 anni a luglio, viveva a Pontremoli e frequentava il corso MAT per la manutenzione e assistenza tecnica all'istituto Pacinotti-Belmesseri di Bagnone. Era il secondo di tre figli, una sorella maggiore ed una più piccola, di una famiglia di “brave persone” come le ha definite il vicesindaco Manuel Buttini descrivendo la grande tragedia che ha colpito l'intera comunità pontremolese.

Il giovane escursionista è caduto ieri intorno alle 14.00, scivolando nel tentativo di superare un canale durante la fase di ascesa, in un punto non distante dal luogo dove un altro escursionista, il 60enne Paolo Bisaschi di Parma, ha perso la vita circa due settimane fa, il 10 febbraio. I compagni di Marinel, a seguito della caduta, hanno cercato di raggiungerlo ed una volta sul posto hanno chiesto aiuto.

Le squadre emiliane e toscane del soccorso alpino e speleologico si sono messe in azione nel pomeriggio di ieri ma a causa delle condizioni meteo, con un forte vento di ricaduta, non è stato possibile per gli elicotteri portare le squadre in quota. In serata, i tecnici sono riusciti a trarre in salvo i compagni che erano rimasti accanto al corpo esanime di Marinel.

Questa mattina sono riprese le operazioni di recupero: l’elisoccorso Pegaso, in assetto SAR per indurre al minimo il peso del mezzo, ha proseguito nei tentativi lottando nuovamente contro un forte vento. Decisivo l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino per il recupero da terra del corpo senza vita del giovane ragazzo. Le operazioni si sono concluse intorno alle 15.30. La salma è stata trasportata dal Pegaso 3 all'obitorio di Pontremoli.