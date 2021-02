Cronaca



Insediata a Palazzo Ducale la 'consigliera di parità'

mercoledì, 24 febbraio 2021, 16:26

Ricevuta dal presidente della provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, si è insediata nel Palazzo Ducale di Massa la nuova consigliera di parità provinciale, l’avvocata Diana Tazzini, assieme alla consigliera supplente, dottoressa Ilaria Tarabella.

Sono state nominate per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello delle Pari opportunità a seguito di un bando di selezione pubblicato dalla stessa Provincia la scorsa estate, dopo il vaglio di una apposita commissione, in seguito alla designazione dall’ente provinciale.

Si tratta di una figura istituzionale prevista dal decreto legislativo 198 del 2006 meglio conosciuto come “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna” e ne sono previsti tre livelli, uno nazionale, uno regionale e uno provinciale.

“Colmiamo in questo modo – ha detto il presidente Lorenzetti – un vuoto di circa quattro anni rispetto al precedente mandato, dovuto soprattutto alla vicenda della riforma delle province. C’è molto da fare su questa materia per il raggiungimento dei pari diritti in ogni campo: auguro un buono e proficuo lavoro garantendo la piena disponibilità e la collaborazione da parte mia e di tutta la struttura”.

Tra i compiti che la legge le affida ricordiamo che in primo luogo la consigliera di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, intraprendendo ogni iniziativa, affinché sia rispettato il principio di non discriminazione e la promozione di pari opportunità per lavoratrici e lavoratori. Nell’esercizio delle funzioni attribuite la consigliera è inoltre pubblico ufficiale e ha l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza.