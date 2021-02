Cronaca



Intervista al dottor Andrea Mambrini, oncologo: “La ricerca va avanti, ma conta lo stile di vita”

giovedì, 4 febbraio 2021, 14:50

di donatella beneventi

Il 4 febbraio è la Giornata Mondiale del Cancro - World Cancer Day, istituita ormai 21 anni fa, grazie alla carta di Parigi del 1999, sottoscritta dall’allora presidente Jacques Chirac e dall’Unesco: ogni anno, in tutto il mondo, si organizzano incontri, conferenze e si fa il punto della situazione sulla ricerca per prevenire e combattere quello che comunemente viene chiamato “il brutto male”, il “mostro”, il “nemico”, che rende chi ne è colpito un guerriero che combatte con tutte le sue forze, affiancato da medici e ricercatori sempre in prima linea.

La Gazzetta di Massa Carrara ha incontrato il dottor Andrea Mambrini, direttore del reparto di oncologia del Noa, specialista delle terapie oncologiche locoregionali e di recente nominato coordinatore regionale del gruppo multidisciplinare toscano “Target Team”.

Innanzitutto, a che punto siamo con la ricerca?

“La ricerca va avanti - dice Mambrini - ci sono nuovi farmaci, nuove terapie, sempre più personalizzate e che vanno ad intaccare i meccanismi che portano alla formazione del tumore: gli studi sono sempre più diretti verso la genetica e possiamo dire che si guarisce sempre di più, e questo è sicuramente positivo ed incoraggiante “

Come ha retto il reparto che lei dirige, nell’emergenza Covid?

“Nonostante le difficoltà oggettive dovute all’emergenza che ha visto l’ospedale totalmente trasformato nel giro di pochissimo tempo, noi come reparto abbiamo retto molto bene, non abbiamo registrato flessioni significative, con milleduecento prime visite, novecento pazienti in trattamento, per un totale di 6mila quattrocento trattamenti chemioterapici: i pazienti hanno continuato a curarsi e ad avere accesso alle cure. Purtroppo vanno segnalati dei ritardi per la prima diagnosi, dovuto alla situazione e dovuto soprattutto al fatto che molti avevano paura a venire in ospedale, il che sommato ai servizi che non funzionavano al cento per cento, ha portato a diagnosticare tumori a volte in stadio avanzato, non ai primi sintomi”

Parlando dell’incidenza, com’è la situazione sul territorio apuano?

“I numeri sono sempre molto alti, una delle province più toccate dalla patologia e spesso sono tumori legati a stili di vita scorretti: alto consumo di tabacco e di alcoolici, sin da giovani e alimentazione sbagliata, vita sedentaria, tutte componenti che vanno a nozze con l’insorgenza di alcuni tipi di tumore. Quello che mi preme dire, e che è la cosa più importante, aldilà delle statistiche, è quello che possiamo fare adesso, nel quotidiano per la prevenzione, che è una questione di atteggiamento culturale: insegnare ai bambini a mangiare bene, sano, niente carni conservate ed elaborate, niente junk food quotidiano e poi movimento, ginnastica, combattere il sovrappeso è una questione di salute oltre che di estetica; in questo direi che sarebbe importante una azione educativa fra associazioni, enti pubblici e ministero. In questo nostro territorio il tabagismo e l’alcoolismo fra i giovani è diffusissimo: fa male e può condurre al cancro”.

Si sta per formare un nuovo governo, che cosa chiederebbe al nuovo ministro della salute, potendolo fare?

“Chiederei innanzitutto serietà: fare affidamento e diffondere dati scientifici, dare voce ai professionisti della ricerca medica e combattere la diffusione di pericolosissime fake news ad opera di persone che non hanno nessuna credibilità e che possono coinvolgere altri: mi riferisco alla montagna di bugie che corrono sui social, a quelli che mettono in dubbio la serietà di un vaccino o di un farmaco. Voce alla scienza medica”

Per finire, riprenderanno le iniziative culturali del suo reparto, come i “Donatori di Musica”?

“Ovviamente, il Covid ha interrotto i concerti in ospedale, che speriamo di riprendere quanto prima, anche se, la scorsa estate, abbiamo sfruttato gli spazi esterni con l’iniziativa “ Affacciati alla finestra”: è sorprendente la comunità che si è creata e le continue richieste che mi arrivano da musicisti che vogliono esibirsi e donare emozioni, come se anche loro ne avessero bisogno, Questo scambio di amore e bellezza è miracoloso per tutti: l’atteggiamento mentale alla malattia e alle cure è fondamentale, lo abbiamo testato e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente altri momenti speciali per pazienti, familiari e personale”.