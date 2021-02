Cronaca



La polizia ricorda Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume

martedì, 9 febbraio 2021, 09:21

Per ricordare la figura del coraggioso funzionario di polizia, domani mattina presso l’Istituto Comprensivo G.B. Giorgini di Montignoso, nel solco della tradizione ebraica, verrà piantato un ulivo nel giardino della scuola e scoperta una targa ricordo.

Giovanni Palatucci fu l'ultimo questore di Fiume, morto di stenti nel campo di sterminio di Dachau il 10 febbraio 1945 in Germania dopo aver salvato migliaia di profughi ebrei. Nel 1995 viene insignito della Medaglia d'Oro al merito civile, con la seguente motivazione:

‹‹Funzionario di Polizia, reggente la Questura di Fiume, si prodigava in aiuto di migliaia di ebrei e di cittadini perseguitati, riuscendo ad impedirne l'arresto e la deportazione. Fedele all'impegno assunto e pur consapevole dei gravissimi rischi personali continuava, malgrado l'occupazione tedesca e le incalzanti incursioni dei partigiani slavi, la propria opera di dirigente, di patriota e di cristiano, fino all'arresto da parte della Gestapo e alla sua deportazione in un campo di sterminio, dove sacrificava la giovane vita.»

Nel 1990 lo Yad Vashem lo riconosce Giusto tra le nazioni e, nel 2004, la Chiesa Cattolica lo proclama Servo di Dio.

La scelta di individuare la scuola come luogo della cerimonia vuole rappresentare un messaggio alle nuove generazioni sui valori di umana solidarietà che stanno alla base del sacrificio del giovane commissario irpino, oltre a sottolineare l’importanza di non dimenticare, perché, come scriveva Primo Levi <<Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo… e se comprendere è impossibile, conoscere è necessario>>.