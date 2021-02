Cronaca



Ladri in fuga su un'auto rubata: fermati dalla Polstrada sulla A15

martedì, 16 febbraio 2021, 18:46

di Michela Carlotti

E’ in corso la ricostruzione dei fatti e quindi al momento le forze dell’ordine hanno espresso massimo riserbo. Si sa per certo, però, che sono due le persone fermate nel primo pomeriggio intorno alle 14 nel parcheggio di Lusuolo, dopo un lungo inseguimento in autostrada da parte della pattuglia della polizia stradale di Pontremoli.

Il fermo della coppia è avvenuto nell’area di sosta dove i due hanno abbandonato l’auto rubata per tentare di far perdere le loro tracce, dandosi alla fuga a piedi nei campi limitrofi all’area di sosta. Sono stati raggiunti dalla polizia in prossimità del fiume e condotti in caserma dove si trovano tutt’ora.

Sembrerebbe che l’auto sia stata rubata a Pallerone. Questo episodio si inserisce nella lunga scia di manifestazioni criminose che sta colpendo insistentemente il territorio aullese.

Proprio stanotte, altre due spaccate hanno coinvolto il negozio di fiori “Fioriselda” in centro città ed il ristorante “Locanda Magno” in piazza Corbani. Salgono dunque a una decina i furti effettuati ad Aulla nell’ultimo mese.