Manifestazione in piazza Mercurio: “Pandemia, le fasce deboli stanno pagando un prezzo alto”

sabato, 27 febbraio 2021, 09:20

di donatella beneventi

Un gruppo di liberi cittadini, facenti parte delle più disparate categorie professionali, il cosiddetto popolo delle partite iva, ma anche insegnanti, giovani studenti, commercianti, si sono riuniti nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì 26 febbraio), per discutere della situazione socio-economica scaturita dalle misure di contenimento prese dal governo, per combattere la pandemia che sta mietendo tante, troppe vittime non solo per i contagi, ma anche per la tragedia economica che si è abbattuta e si sta abbattendo su tanti lavoratori: un’assemblea contenuta nella piazza storica di Massa, ordinata e rispettosa delle norme di distanziamento, alcuni dei quali hanno portato dei cartelli di protesta in difesa dei diritti sanciti dalla costituzione, della scuola e del lavoro. Sotto la statua del dio Mercurio, si sono avvicendati alcuni portavoce del gruppo, ciascuno dei quali ha dato il proprio contributo alle motivazioni della riunione : Guido Milani, ha puntato il dito sulla gestione dell’emergenza e sul profilarsi di ulteriori sacrifici che ricadranno inevitabilmente sulle fasce più disagiate, sui diritti inalienabili dei cittadini come il diritto allo studio, alla libera circolazione e al lavoro e ha invitato a rivolgersi al gruppo cittadino “ Tutela costituzionale”, che supporta tutti coloro che vogliono esercitare i propri diritti costituzionali.

Altri interventi sono stati quelli di Carlo Lamperti, imprenditore che ha chiuso la sua attività e ha sottolineato la solitudine in cui si trovano i lavoratori autonomi, con aperture e chiusure a singhiozzo, l’impossibilità di poter programmare la propria attività e infine, sempre più spesso costretti a chiudere bottega, lasciando a casa dipendenti a loro volta padri e madri di famiglia; Loredana Soffio, ha poi incendiato l’assemblea, criticando il governo in carica e non risparmiando battute al vetriolo verso Draghi.