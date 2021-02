Cronaca



Marzia Paita: “Bando Carrara Si-Cura, un grande successo”

giovedì, 11 febbraio 2021, 21:06

di donatella beneventi

Si è riunita la commissione commercio che aveva come oggetto, la relazione sul bando comunale Carrara Si-Cura, scaduto pochi giorni orsono: molto soddisfatta la presidente Marzia Paita e tutta la componente per il riscontro. “Un lavoro che è iniziato circa 2 due anni fa- dice la Paita- e voglio innanzitutto ringraziare chi ha collaborato alla sua riuscita dai dirigenti al personale del comune coinvolto, con un lavoro minuzioso e con una grazie a Vitale, Balderi de Montis, lavoro minuzioso e caratterizzato da un grande senso di impegno e umanità.



Il progetto che abbiamo presentato in regione , insieme a quelli di altre città, si è classificato nono su ventidue progetti accolti e questo già è stato un grande motivo di orgoglio- prosegue- per cui siamo riusciti ad avere un finanziamento di 70 mila euro più altri 30 mila che abbiamo messo come amministrazione sul bando comunale. Successivamente sono state individuati i fondi, ventitre per la precisione, di cui quattro sono stati concessi alle scuole del polo artistico e all’istituto di moda della IPSIA: su questo punto- continua la Paita- sono molto orgogliosa, perché per la prima volta si è creata una sinergia fra scuola e amministrazione, con una forte motivazione nei ragazzi, il periodo non facile come il 2020, che ha penalizzato tutto ciò che si poteva fare in presenza.



Il bando comunale, ha visto un’ampia partecipazione con presentazioni di progetti di riqualifica e saranno aperte per marzo venti nuove attività, da parte di imprenditori giovani, fattore molto importante e che al quale tengo in maniera particolare: saranno attività improntate sulla cultura, sul riciclo degli scarti di lavorazione del marmo, sui prodotti tipici e sull’artigianato. E’ stato miracoloso portare a termine questo progetto- dice l’assessore con molta enfasi e partecipazione emotiva- ci ho messo l’anima come tutti quelli che hanno collaborato. E’ un successo dell’amministrazione pentastellata e va riconosciuto. Naturalmente, il progetto andrà seguito anche il prossimo anno, supportando le attività con un contributo comunale, fino a che non abbiano piena autonomia”.



Nel corso della commissione, qualche piccolo battibecco con Bottici, dell’opposizione, che pur riconoscendo la bontà delle intenzioni del progetto, ha ricordato che prima di gridare al successo, andrebbe fatto passare un po’ di tempo e ha menzionato la questione della zona della Caravella a Marina di Carrara, oggetto di grandi polemiche per la sua riqualificazione e destinazione d’uso, mentre toni decisamente più concilianti sono stati usati da Andrea Vannucci, che pur essendo dell’opposizione anch’egli , ha salutato l’esito del progetto come un segnale positivo per la città, che prendendo a modello anche realtà vicine, troverà forse il suo indirizzo e la sua vocazione.